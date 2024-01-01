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Interactions 提供智慧虛擬助理 (IVA)，這是由人工智慧驅動的工具，可增強企業和消費者之間的溝通。他們的技術將人工智慧與人類理解相結合，創造出引人入勝且有效的互動。 Interactions 的 IVA 的主要目標是改善客戶體驗並簡化溝通流程。 它可以協助客戶服務，確保有效解決查詢和問題。 IVA 還能夠提供 PCI 合規性，確保敏感財務資訊的安全。 此外，它還可以管理社群客戶關懷，使企業能夠在社群媒體平台上有效地與客戶互動。 這意味著客戶可以使用自己的話語自然地與 IVA 進行交互，而不受語言障礙或複雜查詢的限制。 IVA 還反映了企業的品牌形象，從而提供個人化且一致的客戶體驗。 這提高了客服人員的工作效率，並為員工創造了更積極的工作環境。

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