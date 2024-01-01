IntelliPPT 是一款線上摘要工具，使用人工智慧來濃縮長篇文章、文字、段落、PDF 和其他類型的文件。 它不僅是一個文字簡化器，也是一個摘要產生器，適用於從研究學術文章、研究報告、專業電子郵件到技術和白皮書等多種應用。 該工具的工作原理是分解和縮短複雜的句子，從而可以更有效地遍歷內容。此外，IntelliPPT 對於自動建立摘要點並將文件轉換為 PowerPoint 簡報非常有用。 其轉換功能旨在透過減少瀏覽文件和建立簡報所花費的時間來簡化簡報者的工作並提高其效率。 該工具還具有自動突出顯示文字中的重要點以引導焦點的功能。該平台提供用戶支持，新用戶在註冊時會獲得許多由人工智慧產生的免費摘要。

網站： intellippt.com

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