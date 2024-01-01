InSummary

InSummary

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： insummary.com

使用 WebCatalog Desktop 上「InSummary」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

InSummary 適合那些想要花更多時間在有回報的事情上，而不是花在沒有回報的事情上的人。它是一款由人工智慧驅動的工具，可根據您的日曆自動產生智慧績效評估和狀態報告。 InSummary 智慧績效評估可自動起草自我評估答案並推薦同事並提醒您共同完成的工作，從而幫助您獲得所需的評估。 InSummary 智慧狀態報告可自動總結您的每週活動，幫助您輕鬆傳達工作重點，從而節省您的時間。 InSummary 的智慧狀態報告是客觀的、互動的和個人化的——並且每周自動發送。 不到 30 秒即可完成註冊，並立即讓智慧績效評估和智慧狀態報告為您服務。

網站： insummary.com

免責聲明：WebCatalog 與 InSummary 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

BizMerlin

BizMerlin

bizmerlin.net

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

ITPro

ITPro

itpro.com

Week Plan

Week Plan

weekplan.net

1x

1x

1x.com

SEOTesting

SEOTesting

seotesting.com

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

GreenLancer

GreenLancer

greenlancer.com

Pandos

Pandos

pandos.io

OwlStat

OwlStat

owlstat.io

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

SaaS Hub

SaaS Hub

saashub.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策