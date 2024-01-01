Instant Singer 是一款由人工智慧驅動的工具，允許用戶在短短兩分鐘內成為歌手。有了這個工具，用戶可以免費複製自己的聲音，只需點擊一個按鈕即可輕鬆地用自己的聲音替換任何歌手的聲音。 它提供了多種聲音可供選擇，使用者可以輕鬆地將它們替換為自己選擇的任何歌曲。 用戶可以選擇錄製自己演唱的歌曲“Twinkle, Twinkle, Little Star”，或透過貼上其 YouTube 連結來轉換他們選擇的任何歌曲。 該工具承諾提供高品質的結果並提供免費試用，允許用戶在選擇付費選項之前嘗試四個轉換後的樣本。 對於尋求額外功能和轉換的用戶，可以購買 Lite Pack，每個積分 1.99 美元，每次轉換提供兩個積分。 Pro Pack 為每次轉換提供 8 個積分，每個積分的折扣率為 1.49 美元。客戶支援可透過 Discord 平台取得。 它提供各種定價選項，提供快速且用戶友好的體驗，並承諾高品質的結果。

網站： instantsinger.com

免責聲明：WebCatalog 與 Instant Singer 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。