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InLoox 是一個現代專案和專案組合管理平台，使整個公司的團隊和部門能夠可靠地規劃、監控和評估其專案 - 方便、簡單，並整合到 Microsoft Outlook 和整個 Microsoft 365 環境中。由於 InLoox 在 Outlook 中的獨特集成，該軟體非常適合日常工作生活。 InLoox 將電子郵件、日曆約會和會議中的專案資訊轉化為任務、專案文件或專案想法。 InLoox 的功能在整個專案生命週期中支援任何規模的團隊和部門：從專案構想、任務分配和調度到相關 KPI 的評估，例如專案花費的時間、工作量、專案預算或專案範圍。這使您能夠將專案工作從純粹的管理提升到一個新的水平 - 與您的團隊和其他部門協作，高效、高效地執行專案。超過 6,000 家中型和跨國公司依靠 InLoox 從其專案數據中得出正確的策略結論，以實現其業務目標。透過與 CRM、商業智慧或 ERP 系統的接口，InLoox 可以提供您所需的即時數據，使您的產品和服務更快地推向市場，並在競爭中保持領先一步。撇開 Excel 電子表格和分散的團隊溝通，立即開始使用德國製造的符合 DSGVO 的專案和專案組合管理平台。試用版免費 30 天！
目錄:
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