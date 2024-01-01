替代項 - Influencer Marketing AI
Later
later.com
Later 是一個社群媒體行銷和商務平台，可協助企業主、創作者、代理商和社群媒體團隊在線上發展其品牌和業務。 Later 透過讓您在一個地方輕鬆管理整個社群媒體策略，幫助您節省時間並發展業務。安排帖子到每個社交平台，獲取主題標籤建議，最佳發帖時間，將您的圖像變成可點擊、可購物的帖子，並在個人簡介中帶有自定義鏈接，等等！
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入...
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是針對合作夥伴關係的全端解決方案。該平台支援合作夥伴行銷、推薦和經銷商活動，並解決合作夥伴應用程式管理、參與、歸因、教育、支付、合規性和其他合作夥伴通路需求。 使用 PartnerStack 的公司將他們的計劃列在 PartnerStack 的市場中，將他們的計劃展示給不斷增長的超過 450,000 個合作夥伴網絡。由於透過 PartnerStack 網路獲得了合作夥伴，這些公司的合作夥伴通路收入增加了 30% 以上。此網路允許合作夥伴從單一平台銷售多個 SaaS 應用程式 - 這是投資管道的整合 SaaS 解決方案的必要條件。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTub...
Affable.ai
affable.ai
AI驅動的端對端網紅管理平台 最短時間內啟動更多網紅 600萬+網紅 | 4 個社群管道 | 1 個用戶友好、人工智慧驅動的平台受到100 多個全球領先品牌和4300 多個數據驅動行銷人員的信賴被華為、香奈兒、雅詩蘭黛、亞洲航空、施華洛世奇、奧美、宏盟、群邑等全球企業所使用！ affable.ai 的自助服務平台簡化了影響者活動的規劃和執行，從尋找最相關的影響者到衡量他們的影響力。行銷團隊可以利用 affable.ai 的深入人口統計洞察無縫優化其行銷活動，以獲得最大投資報酬率。 affable.ai 透過各種社群媒體平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitter）追蹤...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 幫助行銷人員衡量、改進和報告他們在社群媒體上產生的影響。 Keyhole 的社群聆聽、影響者追蹤和社群媒體分析產品可協助行銷人員改善社群媒體策略，並向同事和客戶證明其影響力。 Keyhole 易於使用的儀表板可讓您立即建立和分享報告，每年節省數百個小時。 使用 Keyhole 的專用影響者指標來分析談論您的主題標籤的倡導者。 *您可以根據影響者的地理位置和簡歷中的關鍵字來過濾影響者。聯繫有影響力的人，以幫助提高參與度並提高您的行銷投資報酬率。 * 您也可以根據影響者產生的曝光度和參與度對他們進行排序。分析儀表板有一個方便的詞雲，顯示主標籤常用的標籤。 * 您可以輕鬆使用...
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影響者搜尋器是一種工具，用於根據內容的性質（例如時尚、遊戲、媽媽）識別影響者並深入了解他們的受眾。該工具還可以透過將您在某個活動中合作的影響者分組在一起來幫助您追蹤和管理影響者活動。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 為品牌提供了簡化影響者活動並推動更多銷售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影響者發現工具套件找到最佳影響者，其中包括經過審查的影響者大型資料庫、透過 Live Capture 進行有機影響者識別以及透過電子商務整合進行影響者識別。在一個平台上追蹤所有影響者關係、管理影響者付款並衡量活動結果。 Upfluence 的端到端平台讓擴大影響者行銷比以往任何時候都更容易。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一個統一的影響者行銷解決方案，幫助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的創作者最大限度地提高品牌影響力。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor 是一家 SaaS 公司，為與影響者打交道的品牌、機構和平台提供複雜的解決方案。 HypeAuditor 開發了一套全面的工具和報告，用於分析 Instagram、YouTube、TikTok、Twitch 和 Twitter 上的影響者，並規劃行銷活動。該工具集有助於發現和比較影響者帳戶的質量，驗證其受眾的真實性，並分析受眾人口統計。活動管理解決方案允許企業為有影響力的活動創建品牌媒體計劃，使用基於人工智慧的功能管理和自動化活動，並追蹤其績效。 HypeAuditor 提供一系列市場分析報告，旨在為企業提供行業見解以及不同國家和利基市場的影響者行銷景觀。這些報告包括...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
Julius
juliusworks.com
Julius 是一個影響者行銷平台，提供由數據驅動的可擴展的全通路解決方案。其專有技術滿足企業客戶在識別、激活和準確衡量活動並獲得最佳價值方面的獨特需求。該公司吸引了包括 Allergan、NARS、Mediacom 和 Club Med 在內的全球客戶。 Julius 於 2012 年涉足網紅行銷，於 2017 年由 Jared Augustine、Tiki Barber 和 Marc Gerson 正式成立。 Julius 於 2020 年收購了 HYPR，該公司總體上擁有市場上最具影響力的行銷專業知識和數據分析。 Julius 被列入 Inc. 2021 年成長最快的私人公司 5000 ...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是領先的影響者發現和分析 SaaS 平台，擁有全球最大的影響者資料庫，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 億影響者。 BrandMaxima 的功能包括影響者發現、影響者分析、影響者管理和推廣、活動管理和活動報告。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷記錄系統，提供運作有影響力的影響者行銷計畫所需的情報和工具。我們的平台使行銷人員能夠透過投資正確的策略、智勝競爭對手、簡化行銷活動和擴展全球計劃來提高影響力和投資回報率。我們很榮幸能夠為領先品牌及其代理商提供全球最先進、規模最大的影響者行銷計劃，包括歐萊雅、資生堂、聯合利華、Charlotte Tilbury、米其林、潘多拉、三星、宏盟、愛德曼、和Cheil。我們的公司誕生於全球，並透過在 70 個國家和 26 種語言之間進行有效協調而蓬勃發展。您可以在舊金山、紐約、波士頓、倫敦、巴黎和新加坡找到我們。請造訪 www.traackr.com 以了解更多資訊...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Fohr
fohr.co
在 Fohr，我們相信大使行銷是最好的影響者行銷。這是一種你記得的廣告，同時，那種你忘記的廣告根本就是廣告。它建立在品牌熱愛、講故事和誠實的基礎上。 Fohr 是世界上第一個影響者行銷平台，自 2013 年以來一直將頂級品牌與合適的創作者聯繫起來。我們的自助服務平台可協助您無縫地進行影響者活動，從影響者識別到報告。大使管理平台 (AMP) 您的影響者社群來找您。客製化軟體可招募您的最佳客戶作為品牌大使。託管服務我們尋找有影響力的合作夥伴並為您進行活動。我們的專有技術豐富了策略性端到端大使活動計畫管理。客製化科技我們共同創作了一些全新的東西。根據您的業務需求完全客製化的影響者計畫、策略和平台。我...
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Influence.co
influence.co
在過去的四年裡，我們建立了影響者經濟中最大的真人社群。我們與超過 170,000 個影響者、超過 35,000 個品牌和超過 10,000 個代理商合作。我們的平台可讓您透過單一的端到端解決方案立即發現、參與和聯繫有影響力的人。不再需要手動電子表格。不再有託管服務。無需再花費無數時間在 Instagram 上與最優秀的人才建立聯繫。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
OkFans
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Okfans 是一個訂閱網站，內容創作者（例如：YouTuber、健身教練、模特兒、內容創作者、公眾人物和成人內容創作者）可以透過開展訂閱業務來賺錢，從而將他們的職業貨幣化。粉絲可以透過每月會員的方式支付內容（照片和影片、直播）費用。