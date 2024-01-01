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Infer 是一個端對端機器學習 (ML) 分析平台，徹底改變了 ML 和 SQL 之間的關係。它提供了一種稱為 SQL-inf 的創新方法，可以簡化複雜的分析任務，同時保持準確性。 借助 Infer，分析師可以使用其強大的 SQL 命令輕鬆解決業務問題。 Infer 的主要功能之一是 Coworker AI，它可作為個人分析助理。 Coworker AI 提供自動化視覺化和見解，利用人工智慧 (AI) 引導分析師進行相關數據敘述。 此功能可以節省時間並提高分析效率。 Infer 還提供說故事功能，讓分析師將數據轉化為引人入勝的敘事。 透過超越基本數字，此功能使見解更易於理解和操作，從而吸引觀眾。此外，Infer 透過任務自動化和調度來實現分析的可操作性。 分析師可以輕鬆地將數據驅動的見解融入日常營運中，確保見解始終及時且相關。在用例方面，Infer支援廣泛的應用程序，包括流失分析、文字分析、客戶細分、線索評分、需求預測、用戶相似性搜尋、生命週期價值分析、產品分析、行銷分析、轉換分析、詐欺分析、和信用評分。此外，Infer 與各種資料來源無縫集成，使分析師能夠將資料連結和整合到一個地方。 這可確保所有資訊都是最新的並可供分析。總體而言，Infer 為分析師提供了超能力，使他們能夠有效地找到見解、做出預測、識別模式並解決業務問題，而無需擁有 ML 的高級學位。

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