替代項 - Indeed
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一個現任和前任員工匿名評論公司的網站。 Glassdoor 還允許用戶匿名提交和查看工資，以及在其平台上搜尋和申請工作。 2018年，該公司被日本公司Recruit Holdings以12億美元收購。該公司總部位於加州米爾谷，在芝加哥、倫敦和聖保羅等世界各地城市設有辦公室。
Naukiri
naukri.com
與 20,000 多家雇主建立聯繫。申請印度第一就業網站上頂級公司、行業和地點的數百萬個就業機會。線上申請。今天發布履歷。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 應用程式在旅途中隨時掌握招募動態。當候選人回覆您的訊息後，立即回覆他們。搜尋 LinkedIn 超過 6.45 億會員的整個網絡，並聯繫適合您空缺職位的人員 — 一切都可以透過您的手機完成。當您離開辦公桌時，可以從上次停下的地方繼續工作或處理快速任務，例如查看候選人資料或組織管道。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
Monster
monster.com
Monster 是您工作和職業機會的來源。搜尋工作，閱讀 Monster 工作專家的職業建議，並尋找僱用和招聘建議。
Mettl
mettl.com
美世讓線上評估變得簡單 | Mettl 的虛擬人才評估工具。進行組織和員工人才定位、管理和獲取的最佳遠端評估公司 - 立即免費演示！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招募與求職服務。申請越南的 10 個工作。每天都會增加新的職缺。只需幾秒鐘即可完成設定並在幾分鐘內開始與雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一個易於使用的視訊面試平台，在 100 多個國家/地區有 6,000 多名客戶進行視訊面試。自 2012 年推出以來，Spark Hire 已成為成長最快的視訊面試平台。各種規模的組織都在利用 Spark Hire 比以往更快招募到更好的員工。所有計劃均包括無限制的單向和錄製的即時視訊採訪，起價為每月 119 美元。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免費、簡單的求職應用程序，可用於尋找兼職工作和全職工作、使工作申請更容易、獲得出色的職業建議等等。非常適合學生、青少年或任何需要彈性工作時間的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因為我們只提供小時工，所以它讓您的求職變得更容易。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是獲取網路上任何人的聯絡資訊的最佳、最簡單的方法。無論您是招募人員、採購人員、銷售經理或行銷經理，您都必須準備好 SignalHire。在 SignalHire 上收集來自網絡各地的 3.5 億多個個人資料，使用瀏覽器擴展程序來發現任何人的聯繫方式，僅獲取 100% 最新的電子郵件地址、電話號碼和社交網絡鏈接
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Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一個基於網路的數位評估和評估平台，旨在簡化招募流程。它可用於評估技術和非技術職位的候選人，因為該平台支援多種問題格式，例如編碼、描述性、多項選擇和填空。它具有用戶友好的介面，可以輕鬆創建自訂評估。透過自動結果計算和即時洞察候選人在個別問題上的表現，Evalgator 使招聘人員能夠在評估完成後立即將候選人列入候選名單。 Evalgator 還提供許多其他功能，包括反作弊措施、即時雙向聊天支援以及廣播選項，以幫助招募人員和候選人。了解有關 Evalgator 的更多資訊。
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