替代項 - Imply

CorralData

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在 Corral Data，我們的使命是改變組織使用資料的方式。我們使組織能夠輕鬆地使用人工智慧來連接、分析和協作處理公司數據。什麼是 CorralData？ CorralData 是一個由人工智慧驅動的全方位服務分析平台，可從根本上簡化跨多個來源的資料集中和分析。借助 CorralData，您可以用簡單的英語與您的數據對話，或者只需連接您的數據即可建立令人驚嘆的報告。無需編碼、SQL 或工程資源。 CorralData 的工作原理如下：使用我們的 500 多個預先建置整合輕鬆連接所有資料來源。開始在與您的公司和數據相關的預建報告中看到令人驚嘆的視覺化效果。使用我們的人工智慧以簡單的英語與您的...