替代項 - ImbaChat
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位於荷蘭的基於互聯網的電腦檔案傳輸服務。該公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 於 2009 年在阿姆斯特丹創立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其應用程序，名稱為「Collect by WeTransfer」。 2020 年 5 月，印度以安全原因為由禁止了 WeTransfer 應用程式。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
10Web
10web.io
人工智慧驅動的 WordPress 平台。 勾選標記使用 AI 在幾分鐘內產生您的網站。 勾選標記以取得 Google Cloud 支援的最快託管。 勾選標記將您網站的 PageSpeed 分數提升至 90 以上。
Smash
fromsmash.com
Smash 是進行快速、安全的文件傳輸的最簡單方法。無限制地共享大檔案。
Relume
relume.io
我們建立 Relume Library 是為了幫助自由工作者、代理商和其他在 Webflow 上建立網站的團隊節省時間而不犧牲品質。只需從 650 多個預先建置元件中進行搜索，一鍵複製它們並貼上到任何 Webflow 專案中。告別從頭開始建立 Webflow 網站，迎接更多時間和金錢！庫中的所有元件都是使用 @finsweet 的客戶端優先 Webflow 樣式系統建構的。在保持 Webflow 構建井井有條和可擴展方面，它是遊戲規則的改變者。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
MemberSpace
memberspace.com
從您自己的網站銷售會員資格和數位產品。 分享您的知識並賺取收入。 新增僅限會員造訪您網站的任何部分並接受付款。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Wix、Notion 等。
FastPixel.io
fastpixel.io
更快的 WordPress 變成簡單 所有關於如何加速您的網站的最新技術都整齊地打包在一個 1 分鐘設定的插件中。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一個設計精美的動畫圖示集，具有強大的庫和無盡的整合選項。每個圖示均以 Lottie、GIF、SVG、EPS 和 PNG 檔案形式提供。此外，使用者還可以下載沒有 Lordicon 表達式控制項的粗略 .json 格式以及 Adobe After Effects 原始檔。最重要的是，我們直接從 Lordicon 庫提供了一個時尚的 HTML 嵌入選項。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Letterdrop
letterdrop.com
內容創建和分發的自動化工作流程。 優先考慮正確的想法、規劃日曆並管理審批 • 利用人工智慧輔助的 CMS 重新調整網路研討會的用途、產生社交內容並加快寫作速度 • 針對 2023 年新的 SEO 格局進行最佳化 • 發佈到 Webflow，讓員工在 LinkedIn 上分享，並一鍵分發到十幾個管道
Pastel
usepastel.com
Pastel 是網頁設計師、開發人員和代理商收集有關他們正在建立的網站的回饋的最簡單、最快的方法。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一個針對即時網站的免費網站回饋工具，就像針對靜態網站的 InVision 一樣。您可以在即時網站或臨時連結上獲得客戶的回饋和團隊的輸入。它使您能夠編輯即時網站、與團隊成員共享 Web 專案、在上下文評論中標記它們並接收相關回饋。
Juicer
juicer.io
在美麗的社交牆上分享您最好的貼文。 Juicer 有助於將您品牌的所有主題標籤和社交媒體貼文聚合到您網站上的一個漂亮的社交媒體來源中，讓您輕鬆管理和策劃您的內容。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
Templately
templately.com
Templately 是一款受歡迎的 WordPress 插件，可協助使用者為其網站建立和管理預先設計的範本。 Templately 提供了廣泛的範本集合，適用於各種用途，例如部落格、商業網站、電子商務網站、作品集等。這些模板可以輕鬆自訂以滿足使用者的特定需求。此外，Templately 作為 SaaS（軟體即服務）產品，提供基於雲端的服務來建立和管理 WordPress 模板。這意味著用戶可以從任何具有網路連線和網路瀏覽器的裝置存取模板，而無需下載或安裝任何軟體。 Templately 還提供協作和共享功能，允許多個用戶同時處理同一個專案並與其他人共享他們的模板。該插件用戶友好，不需要任何編...
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks 是一個無程式碼視覺化頁面建立器，可以使用整合設計庫、13K 圖示 + 100 個樣式卡建立響應式、快速載入的網頁
WebzFactory
webzfactory.com
為企業界、影響者、個人、公司、企業家等創建令人難以置信的網站整理您最好的作品，啟發您以及您的企業和品牌
SubPage
subpage.app
SubPage 為您的企業網站提供全面的解決方案，使團隊能夠建立和維護變更日誌、政策、職業頁面、部落格等網站頁面，而無需開發人員支援。它是您的網站建立器或 CMS 平台的完美補充。每個頁面都具有獨特的功能，例如政策頁面的版本歷史記錄和 PDF 下載、內建部落格圖像編輯器、搜尋功能等等。 SubPage 還允許您輕鬆添加小部件，以透過業務相關操作的重要功能（例如 cookie 同意彈出視窗）增強您的網站。
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja 是一家領先的供應商，提供 100 多個無程式碼小工具，旨在提升您的網站和線上商店體驗。我們最先進的小部件提供與任何 SaaS 平台的無縫整合功能，使我們成為尋求增強數位形象的企業的首選。 Common Ninja 植根於我們精心構建的強大而先進的平台，使我們能夠以無與倫比的速度開發複雜、功能豐富的小部件。我們獨特的優勢在於我們能夠適應創建滿足特定需求的客製化解決方案，無論它們有多複雜。我們的平台在設計時考慮到了靈活性，可滿足不同受眾的需求——從蓬勃發展的企業和創意機構到充滿活力的中小型企業。我們全面的產品使我們成為各領域使用者的首選。透過 Common Ninja，您...
Directorist
directorist.com
Directorist 業務目錄外掛程式簡化了建立業界標準的可擴展且以使用者為中心的線上業務目錄的過程。
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠跨平台即時管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。