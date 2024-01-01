ImagetoCartoon 是一款線上人工智慧漫畫工具，可將您的臉部轉換為卡通或動漫風格。它採用最新的AI卡通技術，可以在幾秒鐘內將圖像轉換為卡通。 它是免費使用的，不需要任何帳戶或付款。 AI 卡通化器有超過 50 種效果可供選擇，可建立頭像、人物和卡通表情符號。 它還提供 24/7 支持，並且系統中不會儲存任何影像。用戶可以下載適用於手機和Mac的Cartoonize應用程式來編輯自拍照並將其變成卡通。 ImagetoCartoon也相容於Image to Sketch、Image to Caricature等卡通工具。使用起來安全可靠，無需付款或儲存影像。 所有影像將在 3 小時內清除。

網站： imagetocartoon.com

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