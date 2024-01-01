ImageColorizer

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ImageColorizer 是一款線上工具，專門用於修復、著色和增強老化照片。該工具利用先進的人工智慧技術，為黑白影像添加色彩，旨在為它們注入逼真、鮮豔的色調。 除了著色之外，ImageColorizer 還提供一系列其他服務：透過放大細節和提高清晰度來修復舊照片；增強模糊、低品質的影像；人像照片修飾；以及旨在修復刮痕或損壞影像的修復功能。 該工具還提供了一個選項，可以利用最新的魔術橡皮擦技術，透過刪除不需要的物件來清理照片。 ImageColorizer 將這些功能呈現為人工智慧驅動，專門用於復興和優化舊照片。 該平台被定位為用戶友好的解決方案，不需要高級的照片編輯技能。值得注意的是，雖然 ImageColorizer 主要是一個線上工具，但它也為 Windows 和 Mac 用戶提供了一個應用程式。

網站： imagecolorizer.com

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