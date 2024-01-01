替代項 - Idealist
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Naukiri
naukri.com
與 20,000 多家雇主建立聯繫。申請印度第一就業網站上頂級公司、行業和地點的數百萬個就業機會。線上申請。今天發布履歷。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一個現任和前任員工匿名評論公司的網站。 Glassdoor 還允許用戶匿名提交和查看工資，以及在其平台上搜尋和申請工作。 2018年，該公司被日本公司Recruit Holdings以12億美元收購。該公司總部位於加州米爾谷，在芝加哥、倫敦和聖保羅等世界各地城市設有辦公室。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和職業機會的來源。搜尋工作，閱讀 Monster 工作專家的職業建議，並尋找僱用和招聘建議。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招募與求職服務。申請越南的 10 個工作。每天都會增加新的職缺。只需幾秒鐘即可完成設定並在幾分鐘內開始與雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免費、簡單的求職應用程序，可用於尋找兼職工作和全職工作、使工作申請更容易、獲得出色的職業建議等等。非常適合學生、青少年或任何需要彈性工作時間的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因為我們只提供小時工，所以它讓您的求職變得更容易。
Otta
otta.com
僅根據您的喜好進行配對。只有最令人興奮、創新和快速發展的公司。 奧塔幫助您找到那份工作。是您的完美搭配。立即發現您在令人興奮的新創公司中的最佳推薦。
Dice
dice.com
AI 求職信產生就在這裡！以最有效的方式增強您的應用程式並突出您的技能。 Dice 技術職業應用程式：找到您夢想的技術機會，快速受聘，並發展您的技術職業生涯......一切都在旅途中！
InfoJobs
infojobs.net
進來尋找最適合您的工作。進入西班牙領先的工作機會入口網站。資訊工作，永遠更好。
CareerBuilder
careerbuilder.com
直覺的申請人追蹤系統可協助您簡化招募流程並吸引優質候選人。
Talent.com
talent.com
透過 Talent.com 更快找到合適的人才。適合您企業的企業招募解決方案。對您的候選人搜尋平台抱有更多期待。尋找合格候選人的客製化策略以及更多觸手可及的資訊。透過我們基於活動的數位招募方法來滿足您的招募需求。透過 Talent.com 更明智地招募。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免費的人才吸引和申請人追蹤軟體，可幫助中小型企業找到合適的人才。 Join 提供了一個簡化、協作和直覺的工具，可以優化歐洲及其他地區招募人員的招募流程。透過 Join，招募人員可以製作精美且有效的招募廣告，一鍵在領先的招募板上進行推廣，並集中管理招募流程。所有這一切都在眨眼之間並且免費！
Zippia
zippia.com
Zippia 是一個創新的職業平台，可幫助求職者發現新的職業道路、探索工作機會並獲得有關就業市場的寶貴見解。透過利用先進技術、數據驅動工具和個人化指導，Zippia 使用戶能夠就其職業和求職之旅做出明智的決策。該平台提供各種功能，例如全面的職位搜尋引擎、客製化的職位推薦、薪資比較工具和詳細的公司簡介。借助 Zippia，使用者可以增強求職體驗，與潛在雇主建立聯繫，並最終找到與其技能、經驗和職業目標相符的完美工作。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
尋找世界上最好的遠距人才的免費方式。 Hubstaff Talent 是一個 100% 免費的資源，適合希望在全球範圍內尋找遠距人才的公司。沒有費用，沒有加價，沒有中間商。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
GrabJobs
grabjobs.co
排名第一的兼職和全職工作應用程序 尋找您附近的工作：零售、銷售、行銷、業務流程外包、餐飲、飯店、活動、物流、會計、醫療保健、技術、工程、倉儲等。 GrabJobs 目前在新加坡、印尼、澳洲、馬來西亞、菲律賓和泰國提供
The Ladders
theladders.com
透過 Ladders 職位搜尋找到薪水最高的職位，其收入比其他職位網站高出 3 倍。立即透過 Ladders $100K+ Club 推進您的職業生涯。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv 使用自動化幫助您將面試次數增加 3 倍。 上傳您的履歷，選擇您想要的工作類型，然後按開始！ Loopcv 每天都會代表您大量申請。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy 是一個線上職涯平台，致力於將尋求遠距職業的人才與提供這些職位的創新、具有前瞻性的公司聯繫起來。如果您正在招募遠距工作並希望成為我們的客戶，我們很樂意與您合作。如果您想建立公司簡介或與全球遠距工作社群建立聯繫，我們也可以為您提供協助。我們的使命是幫助優秀的個人與優秀的公司建立聯繫。為您難以填補的利基職位找到完美的人選。要知道您接觸到的每位候選人都是合格的，並且對您提供的機會類型感興趣。請放心，來自世界各地的合格候選人都會看到您的職位清單。建立您的品牌以招募最優秀的人才。
Triplebyte
triplebyte.com
履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 ...
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io 開發的軟體可以幫助求職者在科技公司找到有意義的工作。自 2014 年 4 月推出以來，我們已將數千名候選人與紐約和舊金山的數百家成長型組織聯繫起來。候選人向 Underdog.io 發送簡歷和其他基本資訊。 Underdog.io 結合人類智慧和技術，對候選人進行審查和排名，並每周向我們的招聘網絡發送一批精選的候選人。創辦人和招募經理直接聯繫候選人並引導他們完成正常的內部招募流程。
Niceboard
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Niceboard 是一款現代且易於使用的求職板軟體。 Niceboard 具有成本效益，具有漂亮的可自訂主題和強大的管理介面，讓您在幾分鐘內設定自己的工作板。註冊我們的 7 天免費試用並嘗試魔法！
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聘請頂尖大學的最優秀的軟體專業學生。承包：僱用特定任務|實習：聘用一段時間|全職：僱用畢業生。與開發人員、設計師、專案經理、技術作家、社群經理等合作。
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