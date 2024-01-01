IconifyAI 是一款功能強大的基於人工智慧的應用程式圖標產生器，使用戶能夠在幾秒鐘內為其應用程式或網站創建專業圖標。它擁有多種樣式、形狀、顏色和物件可供選擇，允許用戶自訂他們的圖示以完美地代表他們的品牌。 透過 IconifyAI，用戶只需 17 美元即可產生最多 80 個圖標，27 美元可產生 160 個圖標，37 美元可產生 400 個圖標。產生的圖示是高解析度（1024x1024）PNG圖像，使用者擁有該圖示的完全所有權，包括銷售權和版權。 IconifyAI 因其快速、自動化的設計流程以及產生完美適合其品牌的圖標的能力而受到客戶的喜愛。此外，如果用戶對生成的圖標不完全滿意，他們可以與 IconifyAI 團隊聯繫，並根據自己的需求進行調整。

網站： iconifyai.com

免責聲明：WebCatalog 與 IconifyAI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。