使用 WebCatalog Desktop 上「IcoMoon」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

IcoMoon 自 2011 年 11 月發布以來一直在生成圖標包。如今，IcoMoon 的功能已遠遠超出了圖示字體的範圍。 IcoMoon 致力於為完美主義者建立並提供最佳的圖標和圖標管理工具。 IcoMoon 的圖示庫包含一些最好的圖示集。所有這些圖標都是手工製作和像素安裝的。 IcoMoon 應用程式可讓您建立和使用多種不同格式的自己的圖示包，包括 SVG、Polymer、PDF、XAML、CSH、帶連字的圖示字體或舊式 PNG/CSS 精靈。

網站： icomoon.io

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