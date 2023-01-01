替代項 - iCloud Keynote
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。它於 1987 年 4 月 20 日發布，最初僅適用於 Macintosh 電腦。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一筆重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。PowerPoint ...
Google Slides
google.com
Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。Slides 允許使用者在線上建立和編輯簡報，同時與其他使用者即時協作。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位...
Microsoft Sway
office.com
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。截至2018 年4 月，Prezi 擁有超過1 億用戶，創建了超過3.25 億份公共演示文稿，觀看次數超過35 億次。prezi這個字是匈牙利語中「presentation」的縮寫形式。
Zoho Show
zoho.com
幻燈片、故事和想法可以激發靈感。 Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。