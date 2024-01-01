I Love PDF 2

iLovePDF 2是一款免費的線上PDF工具包，可讓使用者對PDF文件執行各種操作，例如合併、分割、壓縮、轉換、旋轉、解鎖和為PDF文件添加浮水印。 該網站提供了廣泛的轉換工具，允許用戶將 PDF 文件與 Word、Excel、PowerPoint、PNG、JPG、PSD、Base64、RAW、TIFF、JSON、XML、YAML 等流行格式相互轉換。它提供了直覺的 PDF 編輯器，使用戶能夠不受任何限制地在線上建立或編輯 PDF 文件。該平台包括高效 PDF 管理的功能，例如合併多個 PDF、將單個 PDF 拆分為單獨的文件以及壓縮 PDF 以減小文件大小。 安全性是重中之重，能夠使用密碼加密 PDF，並設定控制列印、複製和編輯的權限。 該網站提供光學字元辨識 (OCR) 功能，可從掃描的 PDF 和圖像中提取文本，建立可編輯和可搜尋的 PDF 文件。 iLovePDF 2 旨在簡化 PDF 工作流程並提供無縫的使用者體驗，以及跨裝置的快速可靠的效能。該網站是免費使用的，隨著時間的推移，開發人員不斷添加更多免費轉換工具。

網站： ilovepdf2.com

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