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一個針對當今世界藝術和文化提出嚴肅、有趣和激進觀點的論壇。涵蓋最新的藝術新聞、評論和評論。 Hyperallergic 是一本線上藝術雜誌，總部位於紐約布魯克林。由藝術評論家 Hrag Vartanian 和他的丈夫 Veken Gueyikian 於 2009 年 10 月創立。

網站： hyperallergic.com

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