替代項 - Humanly
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 應用程式在旅途中隨時掌握招募動態。當候選人回覆您的訊息後，立即回覆他們。搜尋 LinkedIn 超過 6.45 億會員的整個網絡，並聯繫適合您空缺職位的人員 — 一切都可以透過您的手機完成。當您離開辦公桌時，可以從上次停下的地方繼續工作或處理快速任務，例如查看候選人資料或組織管道。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是獲取網路上任何人的聯絡資訊的最佳、最簡單的方法。無論您是招募人員、採購人員、銷售經理或行銷經理，您都必須準備好 SignalHire。在 SignalHire 上收集來自網絡各地的 3.5 億多個個人資料，使用瀏覽器擴展程序來發現任何人的聯繫方式，僅獲取 100% 最新的電子郵件地址、電話號碼和社交網絡鏈接
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Adway
adway.ai
簡單多了。更聰明。更有才華。 透過自動化的社群招募行銷接觸整個員工隊伍。我們自動化人才吸引，您歡迎他們加入。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
FinalScout
finalscout.com
ChatGPT 支援的大規模電子郵件尋找和推廣。 從 LinkedIn 中提取有效的電子郵件地址，並使用 ChatGPT 根據 LinkedIn 個人資料製作客製化電子郵件，保證高達 98% 的電子郵件送達率。擴大您的外展工作並以前所未有的方式與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一種人工智慧招募工具，旨在尋找被動候選人，使招募人員能夠更專注於候選人的體驗而不是尋找過程。 該軟體有助於招募代表性不足的人才，並提供個人化的多元化搜尋標準功能，以幫助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先進的技術自動尋找符合使用者招募要求的高品質候選人資料。該工具也向工程、財務、產品、營運、行銷、銷售、電腦科學等各專業領域的知識工作者宣傳使用者的品牌。 Fetcher 提供與 ATS、CRM、電子郵件、日曆和 Slack 的強大技術集成，旨在提高團隊生產力。該工具還具有經過驗證的個人電子郵件地址，以確保可靠的候選人聯絡資訊。 處於各個發展階段的公司可能會發現...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是現代專業人士的職涯發展平台。它帶來了超過 300 萬優質專業人士和先進人工智慧的網絡，幫助 20K 招聘人員僱用或推薦合適的人才、尋找職業機會並分享經驗，而無需遇到通常的麻煩。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市場領先的人才智慧平台可協助組織留住頂尖人才、提升員工技能和再培訓員工、高效招募人才並實現多元化目標。 Fivefold 的專利深度學習人工智慧平台可在超過 155 個國家和 24 種語言上使用，幫助尖端企業將人才轉化為競爭優勢。欲了解更多信息，請訪問 www.eightfold.ai。
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用戶友好的招募。 eRecruiter 是波蘭最受歡迎的招募管理平台，每天都有數千名招募人員使用它來從一個地方尋找工作申請、聯繫候選人並與企業合作。該系統還有助於管理候選人的同意條款並解決候選人的新權利。
Param.ai
param.ai
Param 的招募軟體有助於自動執行繁瑣、重複的手動任務，例如履歷篩選。它為招募人員提供了有效滿足日益複雜的招募交付成果的方法。
HireHive
hirehive.com
HireHive 讓招募變得簡單。我們簡單的招聘軟體解決方案允許各種規模的公司在一個地方管理從開始到結束的整個招聘流程。您可以建立職位發布並將其發佈到職位委員會、社交媒體甚至您的職業頁面。您可以透過客製化的候選人管道管理候選人並決定僱用/拒絕誰。所有候選人資訊均可使用我們的工具輕鬆搜尋。
Triplebyte
triplebyte.com
履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 ...
Apploi
apploi.com
Apploi 是一種申請人追蹤解決方案，旨在幫助醫療保健企業在多個招聘委員會之間共享職位發布，以尋找和吸引候選人。該平台使管理員能夠在統一的介面上安排面試、建立筆記並自動執行入職文書工作。該系統允許管理人員更新錄取通知、監控認證到期日期、驗證 LPN 許可證、自動篩選候選人並分析職位績效指標
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch 是一個招募自動化平台，改變了 Z 世代尋找工作的方式。透過以配對和自動化取代求職板，RippleMatch 消除了雇主和求職者招募過程中最耗時的部分。領先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高績效的團隊，全國各地的 Z 世代求職者相信 RippleMatch 能夠啟動和發展他們的職業生涯。
Getro
getro.com
幫助您的人脈更快招募。 Getro 的自動化求職板和私人人才網路消除了連接網路中的人員和公司的手動工作。