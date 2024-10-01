替代項 - Human Interest
Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑戰性。這就是為什麼 Betterment at Work 可以讓雇主輕鬆提供高品質的 401(k)。從持續的行政支援和投資管理、量身定制的計劃設計和簡化的薪資整合——我們將承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。透過Betterment at Work 的可自訂投資組合、個人化財務指導、連結到外部帳戶的能力以及各種補充性的財富建立、儲蓄和投資工具，讓您的員工能夠獲得易於使用、功能強大的投資和退休儲蓄解決方案- 所有這些都可以訪問通過我們的行動應用程式。透過Betterment at Work，您的401(k) 還可以透過新功能得到增強，例如提供401(k) 學生貸款付款匹配...
Vestwell
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Vestwell 是一種全新的數位退休平台，它改變了計劃的提供和管理方式，以造福顧問、雇主和員工等。
Guideline
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Guideline 的全方位服務 401(k) 計畫使小型企業能夠更輕鬆、更經濟地為員工提供應得的退休福利。
Tantify
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Tantify 是一家虛擬舞台公司，提供出色的渲染效果和易於使用的平台。