替代項 - HubUX
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可協助您在一個地方儲存、分析和協作進行使用者研究，從而輕鬆查看模式、發現客戶見解並決定下一步該做什麼。我們的客戶包括波士頓顧問集團、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用行動應用程式和超過 10 萬名熱切的參與者來有效捕捉即時視訊並輕鬆獲得見解…
Marker.io
marker.io
報告錯誤不應該是一件複雜的事情。將客戶和同事的網站回饋輸入您最喜歡的錯誤追蹤器，而不會讓開發人員發瘋。
Prolific
prolific.co
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
Maze
maze.co
很棒的產品建立在良好的習慣之上。 使產品發現持續不斷。利用整個團隊可以收集、使用和採取行動的使用者洞察來驗證整體和日常產品決策。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
User Interviews
userinterviews.com
從我們超過 450,000 名經過審查的消費者和專業人士的受眾中招募用戶，或引入您自己的受眾並為任何類型的用戶體驗研究建立參與者資料庫。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 透過其多功能回饋平台幫助您的企業在客戶回饋的幫助下建立更好、更成功的產品和服務。在產品開發生命週期中收集使用者回饋。免費試用。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一個針對即時網站的免費網站回饋工具，就像針對靜態網站的 InVision 一樣。您可以在即時網站或臨時連結上獲得客戶的回饋和團隊的輸入。它使您能夠編輯即時網站、與團隊成員共享 Web 專案、在上下文評論中標記它們並接收相關回饋。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Userlytics
userlytics.com
利用我們最先進的用戶研究平台和超過 160 萬的全球小組來改善您的客戶和用戶體驗。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
在數據的支持下打造更好的數位體驗。 使用我們的專業用戶研究工具套件快速輕鬆地測試從網站架構到設計原型的任何內容。
Userbrain
userbrain.com
只需幾分鐘即可設定您的第一個用戶測試，數小時內即可獲得第一個結果。 Userbrain 是您找出什麼對您的產品有效、什麼無效的快速通道。
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在透過改變遊戲規則的生成式人工智慧洞察來擴展定性研究，是世界上最受歡迎的市場研究工具的所在地。
Respondent Researcher
respondent.io
將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX 使企業能夠根據相關資料來源做出資料驅動的決策。其軟體平台可讓您存取現有或潛在客戶，提供有關業務概念、產品功能和行銷方向的回饋。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Indeemo
indeemo.com
我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策之旅混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/用戶角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格的受訪者應用程式允許研究參...
Respondent Participant
respondent.io
將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
Kraftful
kraftful.com
Kraftful 為您提供使用者回饋的深入人工智慧分析，以了解使用者的需求以及如何讓您的產品令人愉悅。
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace 是一個自動化市場研究平台，專為想要更快測試、學習和行動的洞察專業人士、行銷人員和代理商而設計。該平台建立在行業領先的專業知識和經過驗證的方法的基礎上，可在數小時而不是數天內提供結果。它具有一系列消費者洞察工具，包括調查和基於人工智慧的研究解決方案。我們一流的分析儀表板讓您可以控制自己的視圖，讓您可以輕鬆解釋您的結果。將測試結果或與我們的標準進行比較。該平台旨在滿足您的需求，因此您可以為每個專案提供適量的支持，從自助服務、引導式自助服務和專家服務選項中進行選擇。銷往全球 70 多個市場。
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace 將品牌、零售商和代理商與全國乃至世界各地的客戶聯繫起來，幫助您在零售業中獲勝。我們的一系列快速、實惠的零售成功產品為客戶在服務購物者、戰勝競爭對手和銷售方面提供了獨特的優勢。
RhetorAI
rhetorai.com
透過人工智慧用戶訪談更快適應產品市場。 RhetorAI 可自動進行使用者訪談，以更快適應產品市場。 建立連結後，我們的 AI 可以 24/7 採訪您的用戶，並為您提供可操作的見解 - 就像 AI 產品研究員一樣。
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Netigate
netigate.net
Netategate 為客戶和員工的回饋提供全面的解決方案。獲得可行的見解並做出數據驅動的決策。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange 是一個供創作者驗證和迭代可改善我們個人和職業生活的產品的網站。 * 透過參與用戶訪談賺取代幣 透過在 30 分鐘的視訊聊天使用者訪談中分享您對與您相關的產品的體驗，幫助塑造尖端產品。為了感謝您的參與，您參與的每一次用戶訪談都將獲得一個 UIX 代幣來進行您自己的訪談。 * 交換代幣來進行您自己的用戶訪談 將每個 UIX 代幣兌換成與您的目標細分市場中的某人進行 30 分鐘的視訊聊天用戶訪談。發布新的用戶訪談請求，並在有人認為他們可能適合您的用戶研究時收到電子郵件提醒。
Zuko
zuko.io
67% 開始填寫線上表格的人並未完成。 Zuko 是一款線上表單 + 結帳分析和最佳化工具，可透過讓您的表單達到最佳狀態來幫助您減少放棄並提高轉換率。 * 了解訪客何時、何地以及為何放棄您的表單。 * 取得每個表單欄位的數據，以確定您的使用者體驗問題出在哪裡。 * 幾分鐘內開始追蹤 - 無需開發人員。 * 比 Google Analytics 更容易、更快速地追蹤表單 取得這些問題及更多問題的答案： * 哪些領域會導致我的訪客放棄？ * 訪客如何瀏覽表單？ * 顯示哪些錯誤訊息以及顯示頻率？ * 訪客行為如何因裝置而異？ * 我的形式有問題嗎？什麼時候發生的？
RealEye
realeye.io
具有網路攝影機眼動追蹤功能的線上研究平台。它具有： - 比傳統眼動追蹤硬體更快、更便宜- 準確（按鈕尺寸精度），用於學術研究- 易於使用（客戶稱讚我們的用戶友好介面） RealEye 是一款線上工具，可讓您執行以下操作： 1. 使用常規網路攝影機進行眼球跟踪，2. 情緒分析（臉部編碼），3. 追蹤滑鼠移動和點擊，4. 使用高級調查模組，5. 立即僱用參與者/小組，6. 完全在線分析數據，7.將數據匯出到 CSV，8. 連接外部工具，9.100% 遠端進行研究。 RealEye 可用於： 1. 購物者洞察研究（包裝與貨架/貨架圖評估） 2. 使用者體驗研究/模型測驗3. 不同的廣告評估（影片、展...
Saber Feedback
saberfeedback.com
您網站上的簡單靈活的回饋工具 與客戶建立溝通管道，以便您可以解決問題並提高參與度。 發現緊急錯誤，改善您的使用者體驗，並使您的內容 QA 更加順利。所有這些都帶有一個簡單的回饋按鈕，您可以將其添加到任何網頁。包括螢幕截圖功能。
methinks
methinks.io
methinks.io 使用者測試在行動應用程式中提供面對面訪談。合格測試人員、調查、即時視訊訪談、檔案、付款，全合一應用程式
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一個由人工智慧驅動的產品發現平台，可將客戶互動轉化為產品洞察。 NEXT 收集客戶互動，準確理解這些互動，並提供基於證據的見解，團隊使用這些見解來驗證日常產品決策和整體想法。結果？ - 打造更好的產品。 - 加快產品適應市場的時間。 - 開發成本減少高達 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和數百家其他組織使用 NEXT 讓客戶參與每一個決策。 欲了解更多信息，請訪問 www.nextapp.co
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使產品公司能夠更快地進行更深入的用戶研究該產品允許產品團隊在參與者使用目標Web/應用程式/原型時透過視訊、音訊和螢幕共享收集見解透過UserStudy 的參與者小組可以快速招募參與者，以便團隊可以專注於產生見解
Clueify
clueify.com
在您啟動概念之前，Clueify 會為您提供有關概念的重要效能回饋。使用我們的 AI，您可以以 92% 的準確度預測用戶會看向哪裡以及他們將如何看待您的設計。這就像只需點擊一下滑鼠即可擁有數百個測試用戶，但無需產生相關成本。遵循數據驅動的設計方法以獲得更好的結果。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Quallie
quallie.com
線上焦點小組軟體 - 即時聊天、日記和討論板、公告板、論壇、民意調查和其他功能。您可以將所有模組合併到一個研究專案中。用於定性研究。
Juno
heyjuno.co
Juno 是一個人工智慧研究平台。它與真實的人互動，了解他們的想法、感受和經驗。 Juno 代表您進行使用者訪談並揭示豐富的見解。 為什麼？以調查的速度和可擴展性提供豐富而深入的用戶洞察。 * 自主：24/7 無監督運行 * 多語言：講 70 多種語言 * 可擴展：同時進行數百次採訪
Wondering
wondering.com
Wondering 是 A 主導的使用者研究和訪談平台。我們幫助產品和使用者體驗團隊更快地獲得客戶對任何語言的設計和新概念的回饋，並透過人工智慧主導的研究來建立更好的產品。
UX Sniff
uxsniff.com
使用 UXsniff 改善網站的使用者體驗並提高轉換率，UXsniff 是一種人工智慧驅動的工具，可以自動分析會話記錄並識別異常點擊模式。讓 UXsniff 成為您的虛擬使用者體驗分析師，增強您網站的使用者體驗和轉換率。
UXReality
uxreality.com
UXReality 是一款包容性人工智慧應用程序，用於創建您自己的用戶行為數據世界。它具有所有移動行為追蹤功能，例如熱圖、凝視圖、情緒、語音、滾動和點擊流記錄以及網路攝影機眼動追蹤、情緒測量和調查。