替代項 - Howspace
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客戶為中心的產品管理平台。加速創新，創造可增加收入並提高生產力的產品。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是網路上最直覺的協作和任務管理工具。註冊、邀請您的團隊並開始工作。無需培訓。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
oVice
ovice.com
與您的遠距團隊進行更多聯繫和互動 虛擬工作場所可讓您隨時隨地與任何人保持同步
Spot
spotvirtual.com
適合團隊的下一代通訊應用程式。 Spot 是團隊聯繫、協作和建構文化的完整解決方案。受到數百家組織的信賴。
SpatialChat
spatial.chat
隨時隨地進行面對面虛擬會議的群組視訊聊天。
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch 是一款超酷的視訊聊天應用程式。您可以建立互動式虛擬房間並按照您想要的方式進行自訂。它適合會議和工作場所。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
Minitab Engage
minitab.com
達到。唯一旨在啟動、追蹤、管理和共享從創意生成到執行的創新和改進計劃的解決方案。
Deskmy
deskmy.com
遠端還是在辦公室？答案是deskMy。隨時隨地認識您的新辦公桌。從任何裝置打開您的 deskMy，您就可以直觀地看到您的所有訊息 隊友和應用程式位於同一個地方，無論您或他們身在何處。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是產品管理軟體，幫助產品經理制定產品策略。輕鬆管理團隊、客戶和路線圖。免費試用！
Canny
canny.io
Canny 可協助您收集和組織功能請求，以便更好地了解客戶需求並確定路線圖的優先順序。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供現代化的模組化專案管理平台。它為團隊提供了一個完整的解決方案來管理和傳達他們的策略、確定工作的優先順序並解決正確的問題。 Airfocus 的設計充分考慮了靈活性，讓您可以快速自訂平台以滿足您的需求，而不會中斷團隊的工作方式。
Powernoodle
powernoodle.com
協作公平，變得簡單。 Powernoodle 的協作和促進軟體可協助您非同步構思、共同做出決策並傳達行動計劃。創造一種更具包容性的合作方式，引導您的團隊採取行動。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
RemoteHQ
remotehq.com
我們透過視訊會議以外的方式將人們聚集在一起。我們的平台將人們連接到完成工作所需的應用程式和虛擬資源。使用 RemoteHQ 舉辦團隊會議、銷售演示、支援電話、培訓課程等。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 是一種處理創意的新方式。它更快、更有效率，讓您從頭到尾建立完全可自訂的創意管理流程。
Loomio
loomio.org
厭倦了無限的電子郵件鍊和冗長的會議，這些會議似乎永遠無法達成集體決策或結果？您需要 Loomio：一個協作平台，可以改變團隊決策、討論想法和線上協作的方式。 Loomio 是人們共同討論和做出決策的安全場所，它將討論論壇與決策支援和促進工具相結合，幫助您的團隊取得明確的成果。
Sococo
sococo.com
Sococo 是一個線上工作場所，分散式團隊每天都在這裡並肩工作。無論團隊成員身在何處。在大廳、穿過校園或跨越半個地球——在組織的線上辦公室工作甚至比在同一樓層或同一房間工作更有效率。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。