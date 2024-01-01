替代項 - HostBooks
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，該公司估值為 15 億美元。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一家基於雲端的會計軟體公司，總部位於蘇格蘭愛丁堡。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以輕鬆、清晰地以數位方式歸檔文件。我們的會計軟體會自動為您建立收入盈餘發票。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Crunch
crunch.co.uk
簡單的會計軟體、專家建議以及特許註冊會計師為自由工作者、承包商和小型企業提供的優質服務的完美結合。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易於使用的會計軟體，專為企業主及其銷售團隊設計。
Wafeq
wafeq.com
適用於具有前瞻性思維的企業的強大會計軟體。發送發票和採購訂單，管理您的庫存和薪資單，獲取數十份財務報告，邀請無限的用戶。多合一軟體。
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
Zybra
zybra.in
快速簡單，適合您企業的 GST 會計軟體。印度成長最快的中小微型企業會計軟體和應用程式。
TopNotepad
topnotepad.com
簡單的線上報價、小型企業進銷存會計軟體。建立明確的報價、發票、記錄費用、追蹤納稅義務。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul 是一個易於使用的線上 ERP，供您與您的會計師一起工作。在一處組織銷售、更快地接收付款、開立發票並控制您的公司。
QuickFile
quickfile.co.uk
適合英國自由工作者和中小企業的簡單、直觀的基於雲端的會計軟體。
Akaunting
akaunting.com
開源會計平台，幫助小型企業管理發票、存款、客戶互動等。
Munim
themunim.com
印度最好的會計軟體。使用印度最佳會計軟體體驗最安全的會計版本。它不僅僅是 GST 帳單、庫存和會計。只需單擊即可節省時間和金錢。
Pandle
pandle.com
Pandle 是一款免費、簡單且有效率的雲端會計服務，專為小型企業而設計。
Akounto
akounto.com
線上行動會計軟體可管理您的帳簿、帳戶和稅務，並有效擴展您的業務。使用 Akounto 簡化您的會計和帳簿
Clear Books
clearbooks.co.uk
線上會計軟體為英國的小型企業帶來冷靜、平靜和掌控的感覺。 Clear Books 提供了一種更簡單的方式來管理您的企業財務。它是一款易於使用的線上會計軟體，專為英國小型企業、承包商、自由工作者和個體商人而設計。
Vencru
vencru.com
無需複雜的電子表格即可計算您的利潤。 Vencru 是一款免費的發票和會計軟體，讓您可以在一個地方輕鬆查看您的銷售、客戶、庫存和業務報告。
Cashflow
cashflow.do
適合小型企業的雲端一體化會計軟體。非常適合零售、批發、庫存、服務或基於項目的業務。免費試用！
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。