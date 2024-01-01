HookGen 是一款網路應用程序，旨在幫助音樂製作人和歌曲作者使用人工智慧生成新的音樂掛鉤和旋律。到2019年底，它可以使用鋼琴、鼓、弦樂、銅管樂器、吉他和貝斯樂器創作一首全新的原創歌曲。 HookGen 是免費且免版稅的，因此用戶可以選擇下載 MIDI 檔案並在任何數位音訊工作站 (DAW) 中使用它。它還記錄使用者聽歌曲的時間、聽的部分以及按下產生按鈕的時間。 這些資訊用於反饋給人工智慧，每次有人訪問該應用程式並與該應用程式互動時，人工智慧都會學習如何製作更好的歌曲。 HookGen 只能在桌上型電腦或 Mac 上使用，鼓勵用戶分享他們產生的歌曲，以幫助開發和改進 AI 引擎。 它由 Peter CV 和排名第一的程式設計書籍網站創建，是如何利用人工智慧發揮創意和製作原創新音樂的一個例子。

網站： hookgen.com

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