替代項 - Honeycomb

Instabug

instabug.com

Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆蓋超過 25,000 家公司，收到了 4 億個報告的問題和回饋，全球有 20 億台設備運行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音...