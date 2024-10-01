替代項 - Honeybadger

Ruttl

ruttl.com

ruttl 是產品、行銷、銷售和支援團隊透過網站回饋、錯誤追蹤、行動應用程式回饋和客戶回饋等工具收集視覺回饋、協作和管理想法的最快方式。目前，為了審查和追​​蹤網站和行動應用程式上的錯誤，人們通常採用傳統方法，例如截圖、創建冗長的電子郵件線程或與開發人員進行耗時的會議。這些方法可能會令人沮喪，並且通常會導致整個過程中的溝通不良和延誤。這就是我們建造 ruttl 的原因！憑藉其強大的功能，用戶現在可以輕鬆編輯內容、替換圖像以及對網頁元素進行設計更改，同時無縫共享需要開發人員實施的各種更改。 ruttl 擁有超過 15,000 名用戶，簡化了視覺回饋流程，並成為世界各地設計師、開發人員和機構的首選...