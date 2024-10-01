替代項 - Honeybadger
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，...
Jira
atlassian.com
JIRA 是團隊規劃和建立優秀產品的追蹤器。成千上萬的團隊選擇 JIRA 來捕獲和組織問題、分配工作並追蹤團隊活動。在您的辦公桌上或在旅途中，JIRA 可以透過新的行動介面幫助您的團隊完成工作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前稱為 Clubhouse）- 致力於編碼，而不是工具。 專案管理從未如此簡單。我們將流程引入您的軟體團隊的工作流程。使用 Shortcut 計劃、協作、建立和衡量成功。 50 萬開發人員使用 Shortcut 來管理軟體專案。小團隊永久免費。一種快速、輕量且強大的專案規劃和產品創建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用於專案管理、任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤的一體化線上工具。將專案和程式碼管理結合在一起，團隊可以在一個平台上規劃工作、追蹤進度和發布程式碼。團隊使用待辦事項清單來提高透明度、打破孤島、提高工作效率並簡化複雜的專案。值得注意的功能包括子任務管理、可自訂狀態、看板式板、甘特圖、燃盡圖、Git 和 SVN 整合以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一個脆弱性協調和漏洞賞金平台，可將企業與滲透測試人員和網絡安全研究人員聯繫起來。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以擁抱和利用眾包安全性和網絡安全研究人員作為其業務模型的Linchpins；它是同類網絡安全公司。截至2020年5月，Hackerone的網絡已經支付了1億美元的賞金。
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建立的。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 將任務和專案管理與時間追蹤和計費相結合，為自由工作者、顧問和團隊提供多功能、一體化的生產力工具。管理任意數量的客戶相關任務或內部任務變得簡單。快速捕捉任務，直觀地組織您的工作量，委派、協作並追蹤任務上花費的任何時間 - 以任何小時費率。 todo.vu 將任務與時間追蹤和計費獨特地整合在一起，這意味著團隊可以不間斷地工作，同時在後台自動計算時間成本總計。查看工作日的每一分鐘都去哪裡了，追蹤團隊和專案進度，在幾分鐘內開出詳細的發票，並使用真實數據來微調您的工作方式。所有這些都提高了效率、盈利能力和服務透明度，超出了客戶的預期。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker 是來自 Zoho 的協作錯誤追蹤軟體，Zoho 是一個受到全球超過 3500 萬用戶信賴的品牌。 BugTracker 可協助您追蹤錯誤從開始到結束的生命週期，確保您每次都能按時建置和交付出色的產品。設定自動通知、業務規則和自訂工作流程，以更快地追蹤和解決錯誤。為您的客戶定義切合實際的期望，並透過服務等級協議超越它們。
Rollbar
rollbar.com
借助 Rollbar 的持續程式碼改進平台，主動即時發現、預測和解決錯誤。 Rollbar 全面涵蓋使用者所依賴和喜愛的所有應用程式。在 Rollbar 的幫助下，自動執行即時錯誤回應，確保客戶更滿意，開發團隊更有效率。
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 監控應用程式的錯誤並提供可操作的見解以提高應用程式穩定性，以便您可以就是否專注於功能建置或錯誤修復做出資料驅動的決策。 BugSnag 透過強大的分段和集中警報來提供對應用程式的即時可見性，以優先處理重要的錯誤。 BugSnag 的全端監控擁有 30 多個集成，可與您最喜歡的工具配合使用，以進行快速錯誤調查和路由，最大限度地減少對用戶體驗的進一步影響。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 開發團隊的終極回饋解決方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改變了 Web 開發團隊收集、管理和根據回饋採取行動的方式。無論您是繁忙的網路代理商、充滿活力的SaaS 公司，還是管理複雜的電子商務平台，Marker.io 都是您的首選解決方案，可協助您實現更有組織、更有效率、更具協作性的反饋流程。 主要特點： * 回饋小工具：使用附註解的螢幕截圖輕鬆擷取回饋。 * 元資料收集：自動收集裝置類型、瀏覽器版本和回饋 URL 等基本資料。 * 會話重播影片：透過捕捉使用者操作的短影片來獲取背景資訊。 * 深入的技術洞察：收集控制台日誌和網路請求，以全面...
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和專案協作平台。我們為全球 5,500 多家客戶提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 儲存庫雲端託管以及整合專案管理。 Assembla 透過我們的最佳實踐 VCS 協助開發團隊滿足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合規標準。擁抱敏捷、滿足合規性並保持創新，同時從具有行業領先的合規性和安全性的中央控制點管理所有專案和原始程式碼。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 是一個使用者回饋平台，專為產品團隊收集特定於產品的見解、加速使用者測試並改善利害關係人回饋循環而設計。產品團隊致力於以使用者為中心的流程，並依賴 Usersnap 來獲得清晰的產品決策。紅帽、第一銀行、樂高和哈佛大學等公司與 Usersnap 合作，以在企業發展和營運方面取得優異成績。 Usersnap 是一個用於擷取、組織、回應和擴展使用者回饋以進行敏捷產品測試和即時功能驗證的平台。以下是最受歡迎的用例： - 網站客戶回饋。 - 設計和開發的品質保證。 - 管理 UAT（使用者驗收測試）或 Beta 測試。 - 收集功能請求。 - 產品內使用者研究。 您如何知道您需要用...
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，那麼 DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
Honeycomb
honeycomb.io
找到您最複雜的應用程式問題 - Honeycomb 的可觀察性解決方案向您展示使用者在複雜且不可預測的環境中體驗程式碼的模式和異常值。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音註釋來補充其錯誤報告，其中自動包括網路和裝置日誌以及重現步驟。該 SDK 還與開發人員使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIR...
Raygun
raygun.com
即時了解軟體的運作狀況，以便在問題影響客戶之前主動識別和解決問題。 Raygun 的數位體驗監控工具套件可在整個技術堆疊中呈現可操作的、以客戶為中心的見解。監控並提高軟體品質和效能，以提供快速、無錯誤的體驗，讓您的客戶滿意並發展您的業務。 Raygun 的產品涵蓋三個主要領域，所有領域都相互完全集成，以釋放深刻而強大的見解，這與您的團隊以前經歷過的任何事情都不一樣。崩潰報告 - 以更快的速度和更準確的方式修復錯誤。透過精確到程式碼行的精細診斷，直接找到崩潰和錯誤的根本原因。更快地複製和解決問題，提高可靠性，並騰出時間進行更有意義的工作。真實使用者監控 - 提供完美的軟體體驗。透過您可以信任的每...
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是產品、行銷、銷售和支援團隊透過網站回饋、錯誤追蹤、行動應用程式回饋和客戶回饋等工具收集視覺回饋、協作和管理想法的最快方式。目前，為了審查和追蹤網站和行動應用程式上的錯誤，人們通常採用傳統方法，例如截圖、創建冗長的電子郵件線程或與開發人員進行耗時的會議。這些方法可能會令人沮喪，並且通常會導致整個過程中的溝通不良和延誤。這就是我們建造 ruttl 的原因！憑藉其強大的功能，用戶現在可以輕鬆編輯內容、替換圖像以及對網頁元素進行設計更改，同時無縫共享需要開發人員實施的各種更改。 ruttl 擁有超過 15,000 名用戶，簡化了視覺回饋流程，並成為世界各地設計師、開發人員和機構的首選...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不僅僅是一家眾包安全公司；我們是一個由網路安全愛好者組成的社區，為了一個共同的目標而團結在一起：保護組織免受攻擊者的侵害。透過我們的人工智慧平台，將我們的客戶與適合他們需求的值得信賴的駭客聯繫起來，我們使他們能夠收回控制權，並在最複雜的威脅面前保持領先地位。 Bugcrowd 安全知識平台以統一的解決方案取代了多種工具的成本/複雜性，用於眾包筆測試即服務、託管錯誤賞金、託管漏洞接收/披露以及攻擊面管理（提供單點定價）-一切都共享相同的基礎設施可實現規模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各行業擁有 10 多年的經驗和 100 多個客戶，包括 OpenAI、澳洲國民銀行、In...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款網站回饋和錯誤追蹤工具，非常適合代理商、設計師、Web 開發人員、行銷人員和專案經理。 BugHerd 可以輕鬆收集和管理網站上的回饋。透過 BugHerd，您和您的客戶可以在查看網站時將回饋固定到網站，從而快速、簡單地指出錯誤、缺陷和需要進行的更改。簡單的網站註釋和錯誤報告 自動捕獲技術資訊 透過看板進行集中任務管理 與 Slack、Jira、Trello、Asana 等工具的雙向整合 如果您希望您的網站專案順利運行、符合預算並符合預算當時，BugHerd應該是您網站回饋工具的首選。您的客戶會發現它使用起來很愉快，並且它將完全簡化您內部運行專案的方式。立即開始 14 天...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 整合了任何軟體專案最關鍵的工具。 Bug 和問題追蹤、Git 或 Subversion 中的原始碼以及參考資料都在整個團隊熟悉的環境中無縫共存。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Axosoft
axosoft.com
我們熱愛軟體。我們喜歡幫助他人創建軟體。我們喜歡軟體能為企業帶來的競爭優勢。我們喜歡這個軟體讓我們每天的生活變得更輕鬆，從預訂晚餐餐桌到自動煞車並拯救生命。軟體太棒了！我們很高興能夠更快地交付您的軟體。你們有 Scrum 團隊嗎？然後嘗試在 Axosoft Scrum 中管理您的產品待辦事項、衝刺和使用者故事。您的團隊會喜歡自動燃盡圖、可自訂的工作流程和發布規劃功能，這些功能使 Scrum 實踐更加高效。當您的團隊將 Axosoft Scrum 與其他元件結合時，您將能夠將缺陷與版本關聯起來，並將功能請求轉換為積壓項目。對於只需要追蹤錯誤的團隊來說，Axosoft Bug Tracker 是敏...