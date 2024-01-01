Holovolo

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Holovolo 是一款由人工智慧驅動的工具，用於創建沉浸式體積 VR180 影片和照片，以及 Quest 和 WebVR 的 3D 穩定擴散。它允許用戶上傳自己的照片和 VR180 內容，以及瀏覽其他人製作的現有作品。 Holovolo 的人工智慧生成內容包括來自不同創作者的熱門、觀看次數最多和最新的影片和照片。內容範例包括虛擬實境鋼琴演奏、弗吉尼亞州約克鎮的海盜入侵、賽博朋克霓虹燈東京花園區、螺旋鐘面、穿著冬衣的男子走上雪山和伊豆急下田的大海。 該工具還具有內容指南和 EULA。 Holovolo 是用戶創建和探索沉浸式虛擬實境內容的絕佳工具。

網站： holovolo.tv

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