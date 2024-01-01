您的客戶和潛在客戶會忽略您的合法業務電話，因為他們看到的是未知號碼 - 而且他們不知道是您。 Hiya Connect 品牌來電顯示允許公司在向全球超過 4 億部手機撥打的外撥電話中顯示其公司名稱，其中包括 97% 的美國行動市場。垃圾郵件、詐騙和詐騙電話的成長削弱了人們對語音管道的信任。 87% 的消費者在螢幕上看到未知號碼時不會接聽電話。由於無法透過電話有效聯繫客戶，客戶滿意度和保留率都受到了影響，最終也影響了您的利潤。品牌來電顯示允許公司透過每個單獨的電話號碼控制其外撥電話在呼叫接收者設備上的顯示方式。使用 Hiya Connect 品牌來電顯示為您的外撥電話新增身份訊息，打造更好的客戶體驗並優化您的外撥電話操作。

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