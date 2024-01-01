替代項 - Hives.co

Sideways 6

sideways6.com

“一個無需動腦筋的員工創意眾包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、簡單地吸引您的員工、改進您的組織並建立創新文化 在 Sideways 6，我們了解讓您的員工透過創意實現業務目標的重要性。但大規模運行創意專案很容易變得笨拙且難以產生影響。因此，我們開發了一種解決方案，徹底改變公司共享、管理和審查員工想法的方式，透過以員工為核心的文化來推動業務目標。我們的軟體使公司可以輕鬆地在員工每天使用的工具中分享和組織員工的想法，確保沒有一個偉大的想法被忽視。借助自動化和可自訂的工具、通訊、追蹤、投票和審查，我們的平台使公司能夠快...