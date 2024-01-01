Hiver
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Hiver 是一個功能強大的溝通和協作平台，可協助使用 Google Workspace 的組織與其客戶、員工和供應商進行有意義的互動。使用 Hiver 的團隊可以有效管理多通路通訊、提供自助服務、自動化繁重工作、與他們喜愛的應用程式整合、確保 SLA 合規性並獲得即時效能洞察，以推動更好的業務成果。永遠不會離開 Gmail。 Hiver 的易用性、零學習曲線、世界一流的安全性和合規性以及 24x7 頂級支援使其成為全球 2000 多家公司值得信賴的軟體。 Flexport、Pluralsight、哈佛大學、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均由 Hiver 提供支援。
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