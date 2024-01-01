替代項 - HitPay
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基於線上網路的 iOS 模擬器和 Android 模擬器。使用 HTML5 和 Javascript 在瀏覽器中執行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、行動應用程式。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
Yoco
yoco.com
SA 最喜歡的刷卡機接受所有主要卡。移動和點擊啟用。 ...透過使用 Yoco Link 創建和發送數位發票來在線銷售商品。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 應用程式和系統，您可以透過手機或平板電腦管理銷售、庫存和客戶。免費取得！
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
Lightspeed
lightspeedhq.com
自 2005 年以來，一直為零售商和餐廳提供易於使用的 POS 解決方案。今天，利用 Lightspeed 的銷售點讓您的業務飛速發展。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
MOKA POS
mokapos.com
較大的螢幕業務運作更順暢 隆重介紹 Moka Ultra 和 Ultra+。 最先進的收銀設備，舒適、輕鬆地進行業務操作。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Cashfree
cashfree.com
數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
Repsly
repsly.com
智慧現場團隊如何在零售業中獲勝。有關零售執行和銷售業績的即時見解。為您的現場團隊提供更聰明的推銷、促銷和銷售執行工具。在貨架上贏得勝利所需的一切。
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
ERPLY
erply.com
Erply 提供線上銷售點和零售軟體系統。立即開始使用 Erply 基於雲端的 POS 解決方案提供更好的客戶體驗！
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家僅在美國提供線上支付系統和行動支付網路的電子商務公司。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Modisoft
modisoft.com
控制您的所有業務流程。安全、基於雲端的離線 POS 後台軟體業務管理。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。