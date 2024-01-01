HireLakeAI 是一個人工智慧支援的平台，旨在簡化和完善招募流程。該平台的功能有助於提高招募效率，主要作為批量匹配履歷和職位描述的工具，從而顯著減少手工工作。 這種精確的調整支持根據候選人的技能和資格進行更簡單、更準確的入圍名單。 HireLakeAI 的另一個核心功能是能夠快速提取和分類簡歷，形成結構化的候選人資料庫。 人工智慧演算法不僅對履歷進行排序，還進行深入分析，揭示每個候選人的潛力。此外，它還提供了自動化候選人參與的機會，加快了流程並可能提高成功率。 一個預期的功能是人工智慧在面試後產生摘要，旨在深入了解候選人的潛力。該平台還規劃了面試前背景調查、心理分析、平台音視訊面試等功能。 即將推出的功能還包括透過人工智慧驅動的機器人進行技術面試、預測候選人加入的機率、分析候選人的溝通技巧以及將候選人簡介影片與職位描述進行匹配等功能。 值得注意的是，HireLakeAI 提供了與現有人力資源管理系統進行簡單 API 整合的可能性，為企業提供靈活性和客製化。

網站： hirelake.ai

免責聲明：WebCatalog 與 HireLakeAI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。