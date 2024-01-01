替代項 - HiPay
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
MRR.io
mrr.io
無論您使用哪種支付處理器，都可以追蹤您的每月經常性收入。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一個高度可擴展且經過 PCI 認證的支付管理平台，適用於白標客戶和企業商家。現代、易於擴展的架構支援支付編排，提供智慧路由和級聯功能以及最先進的風險管理、自動對帳和結算以及收單機構和支付服務提供者的基於插件的整合。 IXOPAY 隸屬於 IXOLIT 集團，該集團成立於 2001 年，擁有來自奧地利維也納和美國佛羅裡達州的國內和國際電子商務客戶。這家由業主管理和出資的公司已從兩人團隊發展成為 IT 專家，擁有 60 多名專家，在維也納市中心開發創新解決方案和產品。
Payfirma
payfirma.com
Payfirma 是一家屢獲殊榮的支付公司，可協助企業在線上、店內和行動裝置上接受信用卡和金融卡。北美超過 8,000 家企業使用 Payfirma 的支付工具輕鬆收款，並將所有交易資料保存在一個簡單的位置。當企業使用數據做出有關客戶、產品和員工的決策時，他們就會經營更聰明、更成功的公司。