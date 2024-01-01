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Hints AI Assistant 是一款功能強大的工具，旨在透過自動化日常任務來幫助企業節省時間並提高效率。它的工作原理是允許使用者像與人類同事一樣與 Hintsbot 進行交流，使他們能夠快速添加任務、更新狀態和建立票證。 它與現有工作流程（包括 CRM 和專案管理工具）無縫集成，可用於快速擷取資料、新增聯絡人、更新公司文件和傳送會議記錄。 它很容易上手，有一系列定價計劃和提供支援的用戶社群。提示 AI助理提供了一種簡單有效的方法來幫助企業保持井井有條並節省時間。

網站： hints.so

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