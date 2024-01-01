替代項 - Higharc
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模電腦程序，適用於建築、室內設計、景觀建築、土木和機械工程、電影和電玩設計等廣泛的繪圖應用。它有基於 Web 的應用程式 SketchUp Free、免費軟體版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付費版本 SketchUp Pro。SketchUp 歸 Trimble Inc.（一家地圖測量和導航設備公司）所有。有一個免費模型組件線上庫（例如窗戶、門、汽車）、3D Warehouse，用戶可以向其中貢獻模型。該程式包括繪圖佈局功能，允許以可變“樣式”進行表面渲染，支援託管在名為Extension Warehouse 的站點上的第三方“插件”程序，...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。任何地方。使用 AutoCAD Web 應用程式隨時快速存取 CAD 工程圖。 AutoCAD 是一款商業電腦輔助設計和繪圖軟體應用程式。 AutoCAD 由 Autodesk 開發和銷售，於 1982 年 12 月首次發布，作為在具有內部圖形控制器的微型電腦上運行的桌面應用程式。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks 雲端服務是唯一可以讓您的 Vectorworks 檔案觸手可及的程序，您可以透過三種方式從智慧型手機、平板電腦或電腦存取檔案。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude 是建築師和設計師的基於 Web 的 3D 建模軟體 (BIM)。設計師使用 Snaptrude 在數據和自動化的幫助下更快地創建更好的建築。與其他設計工具不同，Snaptrude 允許多人協作，使專案團隊能夠一起設計。
TestFit
testfit.io
TestFit 是一個房地產可行性平台，可以讓開發商、建築師和承包商輕鬆進行場地規劃，幫助他們最大程度地發揮場地潛力並更快地完成正確的交易。 TestFit 負責處理繁瑣的任務，例如計算停車位、起草迭代以及根據參數輸入產生快速概念迭代來計算成本效益。我們的人工智慧配置器透過對設計、可施工性和成本的即時洞察，為每個網站優化最佳設計解決方案，以便您可以節省網站規劃時間，降低收購交易風險並增加所有網站的潛力。 TestFit 每週評估超過 650 個交易和 80,000 個單位。
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根據您的建築計劃分析施工品質和進度，以便您的團隊可以更快地建造並降低風險。
Hypar
hypar.io
Hypar 是世界上第一個基於雲端的生成設計平台。透過為專案實現的每個階段提供支持，Hypar 提供全球建築專業知識，以實現更好的建築並幫助團隊更快地做出更好的決策。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 將提高您的建築專案的效率，但您可以獲得更多功能。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能強大、直覺且易於使用的 FF&E 規格、資料管理和採購軟體。端到端管理您的預算、規格、採購、庫存和產品資料管理流程。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行業標準建築工地物流平台 cmBuilder 透過快速、簡單的基於雲端的工作流程、強大的排序模擬功能和無與倫比的即時協作，使 4D 建築工地物流民主化
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款適用於建築、工程和施工的即時問題追蹤軟體，專注於協作和 BIM 專案協調。 Revizto 使用 BIM 智能，並使其可供整個專案團隊立即存取和操作。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虛擬實境中沉浸式設計審查和協作的領先品牌。 IrisVR 的旗艦產品 Prospect 供 BIM 和 VDC 團隊、設計公司以及協調 3D 模型並實施設計和施工流程的工程師使用。由於 IrisVR 與 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他開箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即創建身臨其境的 VR 體驗，使您能夠向客戶展示並與團隊更有效地合作。 IrisVR 可與 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳機搭配使用。 IrisVR 有 14 天免費試用期...