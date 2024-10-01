替代項 - heycollab
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括按主題組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web應用程式框架Ruby on Rails最初是為37signals內部使用而創建的，後來於2004年公開發布。為Basecamp，並將公司從 37signals 更名為 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier H...
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nim...
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商業群聊應用程式。安全訊息傳遞、視訊聊天、任務管理和文件共享。即時溝通並提高團隊的生產力。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Cont...
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中到一處 — Nifty 可讓您專注於工作，而不是擺弄各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與...
Keeper
keepersecurity.com
數百萬人和數千家企業依靠 Keeper 的密碼安全和管理平台來管理、保護和強制執行所有員工登入、應用程式和網站的強密碼。員工可以在所有行動作業系統、桌面和瀏覽器上本地存取 Keeper。借助 Keeper，您的企業可以自動產生高強度密碼、保護加密數位保管庫中的敏感文件、與團隊安全共享記錄以及與 SSO、LDAP 和 2FA 無縫整合。立即開始 14 天免費試用。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 為第一線企業及其員工提供所需的數位解決方案，幫助他們盡其所能地完成工作。 Beekeeper 成立於 2012 年，其行動優先平台是為無辦公桌員工設計和建構的，儘管這些員工佔全球勞動力的 80%，但在工作場所技術方面長期無法充分服務。透過 Beekeeper 的第一線成功系統，公司可以實現紙本流程自動化，隨時隨地與員工即時溝通，並提高第一線團隊的參與度、生產力和安全性。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款現代 IRC 用戶端，讓您保持聯繫，沒有任何負擔。無論您身在何處，都可以使用我們的網路和行動應用程式保持同步和通知。