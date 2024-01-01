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Helcim 是一家支付公司，讓企業輕鬆接受信用卡。 Helcim 致力於透過簡化註冊流程、提供更聰明的支付工具以及更實惠的付款方式來提供更好的支付服務。我們知道獲得付款對於您的業務至關重要，因此我們致力於在每一步提供更好的信用卡處理體驗。您只需幾分鐘即可註冊 Helcim 帳戶。無需複雜的文書工作和輕鬆的線上審批，您可以立即開始。您的 Helcim 帳戶可讓您接受客戶親自、線上、應用程式內、電話、發票等方式的付款 - 我們很自豪能夠免費提供所有這些靈活性。
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