替代項 - Heartland
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基於線上網路的 iOS 模擬器和 Android 模擬器。使用 HTML5 和 Javascript 在瀏覽器中執行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、行動應用程式。
Yoco
yoco.com
SA 最喜歡的刷卡機接受所有主要卡。移動和點擊啟用。 ...透過使用 Yoco Link 創建和發送數位發票來在線銷售商品。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 應用程式和系統，您可以透過手機或平板電腦管理銷售、庫存和客戶。免費取得！
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一個餐廳銷售點和管理系統，可協助餐廳改善營運、增加銷售並創造更好的賓客體驗。
Lightspeed
lightspeedhq.com
自 2005 年以來，一直為零售商和餐廳提供易於使用的 POS 解決方案。今天，利用 Lightspeed 的銷售點讓您的業務飛速發展。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
MOKA POS
mokapos.com
較大的螢幕業務運作更順暢 隆重介紹 Moka Ultra 和 Ultra+。 最先進的收銀設備，舒適、輕鬆地進行業務操作。
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一體化餐廳管理系統。高級功能。直覺的平台。增加銷售、取悅客人、節省時間和金錢。了解更多！
ERPLY
erply.com
Erply 提供線上銷售點和零售軟體系統。立即開始使用 Erply 基於雲端的 POS 解決方案提供更好的客戶體驗！
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
Modisoft
modisoft.com
控制您的所有業務流程。安全、基於雲端的離線 POS 後台軟體業務管理。
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 讓維護您的企業設施比以往更簡單、更透明。 建立和發送工作訂單、追蹤正在進行的工作的最新狀態並批准付款發票——所有這些都無需離開您的手機。 拍下問題的照片或從相機膠卷中上傳它們。 只需輕輕一按，即可致電、發送簡訊或發送電子郵件給指定的技術人員。 查看所有服務活動的時間表，從技術人員安排服務呼叫的時間到他們完成工作並離開工作現場的時間。 透過 OpenWrench，隨時隨地進行維護變得前所未有的簡單。 難道不是像 2019 年一樣開始運行您的維護計劃嗎？
Oliver POS
oliverpos.com
認識奧利佛·波斯。我們透過直接同步到您的 WooCommerce 商店，將您線上商店的強大功能帶到您的實體商店。
PosBytz
posbytz.com
基於雲端的一體化餐廳和零售管理軟體 我們基於雲端的一體化餐廳和零售管理軟體是簡化您的業務營運的完美解決方案。透過我們易於使用的介面，您可以隨時隨地管理您的餐廳或零售業務。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的銷售點系統和付款處理軟體專為您的工作方式而設計。您將獲得真正關心您的人的 24/7/365 的支持。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一維修店管理軟體 #1 基於雲端的銷售點維修店軟體，用於管理和發展您的維修業務
Simply POS
simplypos.com
人工智慧驅動的銷售點、電子商務和零售商店自動化平台，適用於擁有 1 到 101 個商店地點的企業
Paymash
paymash.com
從一個中央平台管理您的業務。開始在您的商店、網路上銷售或建立並發送發票。
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款簡單且功能強大的零售/餐廳銷售點軟體。零售/餐廳 POS 軟體提供廣泛的服務，包括庫存管理、客戶忠誠度和會計。
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款適用於飯店和零售業的銷售點 (POS) 軟體解決方案。 POSApt 的業務遍及澳洲各地，是澳洲最好的 POS 系統供應商之一。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精...
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
SULTS
sults.com.br
SULTS 擁有您管理溝通、吸引員工、確保業務品質、提高生產力和管理所有日常活動所需的一切。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理軟體，使品牌、零售商和代發貨商能夠透過強大的平台管理庫存、批發關係、銷售和履行。發揮企業潛力就是提升知識、技能和工具，共同幫助您成長。 Inverge 是一個以品牌、零售商和直銷商為導向的平台，它將所有這些元素結合在一起，以改善他們的營運並實現公司目標。對於品牌而言，Inverge 可以讓零售商即時存取您的整個產品目錄、快速建立採購訂單，甚至透過代發貨銷售您的產品，從而輕鬆擴大與零售商的聯繫——讓您直接向消費者履行訂單。如果您是零售商，您將使用我們的平台追蹤多個地點的庫存、管理多通路銷售（線上和實體）並評估整個營運的績效（從收入到 3PL 追蹤）。作為代發貨...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商務解決方案，可根據任何零售商的需求進行客製化，並且遠遠超出了銷售點的範圍。整合優惠和忠誠度管理功能，獎勵最佳購物者並吸引他們再次光顧。使用銷售參與解決方案來個人化推薦並促進交叉銷售和追加銷售。最重要的是，無論購物者在何處、何時以及如何購物，都能為他們提供無縫且一致的購物體驗。
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能豐富的購物中心管理和零售分析軟體解決方案，它徹底改變了您管理資產的方式。我們的創新功能旨在解決零售業的獨特挑戰，確保在當今競爭激烈的環境中實現獲利成長。透過強大的解決方案提高購物中心的績效、提高營運效率並提高租戶滿意度。