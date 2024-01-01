HeadSpin 是世界上第一個數位體驗 AI 平台，它結合了雲端託管和本地全球設備基礎設施、測試自動化以及針對行動、網路、音訊和視訊的 ML 驅動的效能和體驗品質分析。 HeadSpin 讓工程、品質保證、營運和產品團隊能夠確保整個開發生命週期中跨交付管道的最佳數位體驗。了解更多信息，請訪問 www.HeadSpin.io。全球設備基礎設施允許對全球真實營運商和 WiFi 網路上數百個位置的數千台設備進行端到端測試和監控。無需 SDK。測試自動化和 API 無縫整合到 CI/CD 工作流程中，支援在發布前和發布後進行功能和效能測試。支援所有測試框架。效能、QoE 和機器學習 自動顯示問題並指出堆疊所有層的根本原因 — 從量化音訊/視訊 QoE 到程式碼和資料包可見性。從洞察到行動 在整個數位體驗生命週期（從規劃和開發到故障處理和營運）中提供回歸和聚合洞察。趨勢、警報和分析。

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