替代項 - Hatica
OpenProject
openproject.org
開源專案管理軟體。在安全的環境中進行高效率的經典、敏捷或混合專案管理。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
SonarCloud
sonarcloud.io
透過持續的程式碼品質增強您的工作流程，SonarCloud 會自動分析和裝飾 GitHub、Bitbucket、Azure DevOps 和 GitLab 上主要語言的拉取請求。
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
GitClear
gitclear.com
代碼。學習。重複。下一級軟體開發人員指標，由不同於任何其他工具的程式碼審查工具提供支援。 GitClear 幫助工程團隊共同追蹤 Google DORA 統計數據、減少技術債並加快交貨速度。
Jellyfish
jellyfish.co
透過 Jellyfish 工程管理平台實現工程績效和策略協調。我們與 Jira 和 GitHub 等工具整合。 Jellyfish 幫助工程領導者將團隊的注意力集中在對業務最重要的事情上，推動策略決策並交付成果。
Planisware
planisware.com
Planisware 是企業專案組合管理(EPPM) 軟體Planisware V6（以前稱為OPX2）的編輯器，該軟體面向多個行業，包括能源、醫療設備、高科技、航空航天和國防、化學品、政府、製藥和汽車。 在過去五年中，Planisware 定期接受專案和專案組合管理 (PPM) 領域分析師的審查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和歐洲商學院。
Harness
harness.io
現代軟體交付平台™ Harness 是業界第一個使用 AI 來簡化 DevOps 流程的軟體交付平台 - CI、CD、功能標誌、雲端成本等等。
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Velocity 綜合來自儲存庫的數據，為您提供全面的可見性，並幫助您的團隊實現持續交付。
Duecode
duecode.io
軟體開發的決策顧問。一種衡量技術債和程式碼品質的更好的新方法。非常適合工程領導者和非技術經理。
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！
Kantree
kantree.io
靈活的工作管理平台，釋放集體智慧。 Kantree 是一款用於規劃、組織和管理整個公司工作的一體化工具包。
Echoes
echoeshq.com
測量和傳達工程活動。 透過自動化洞察釋放您團隊的全部潛力。就工程工作的商業價值進行溝通。 Echoes 使工程領導者能夠了解工程工作與業務目標的一致性以及他們的交付是否產生實際的業務影響。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以適應持續的變化和成長，並以最少的人為幹預。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
GoRetro
goretro.ai
讓每一次衝刺都有影響力、有效率且有趣。 利用 GoRetro 的數據驅動且引人入勝的回顧會議、衝刺規劃活動和衝刺監控工具，提升您的敏捷衝刺交付水平。
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel 是一款 SaaS 產品，可透過使用指標並提供自動程式碼審查來幫助開發人員、經理、CTO 和所有公司了解其開發流程。這是軟體開發的分析。停止猜測，開始做出基於數據的決策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse 協助工程團隊提高可見度、消除障礙並更快地交付更好的產品。 AnalyticsVerse 的工程智慧平台將不同開發工具的資料關聯起來，並提供有關團隊績效和開發流程最佳化的可行見解。
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel 是一個內部開發人員入口網站 (IDP)，使工程團隊能夠自助提供快速建置和交付高品質軟體所需的工具和資訊。借助OpsLevel，開發人員可以在軟體生命週期中自助執行關鍵操作，平台團隊可以確保最佳實踐和標準從一開始就融入到所有內容中，整個工程組織可以獲得他們所需的服務、存儲庫和集成的可見性，從而充滿信心地更快地行動。
Embold
embold.io
Embold 透過在關鍵程式碼問題成為障礙之前發現它們來為開發人員和開發團隊提供支援。它是高效分析、診斷、轉換和維護軟體的完美工具。透過使用 A.I.和機器學習技術，Embold 可以立即確定問題的優先級，提出解決問題的最佳方法，並在必要時重構軟體。在目前的 Dev-Ops 堆疊中、在本地或在雲端私下或公開運行它。
Athenian
athenian.com
Athenian 是一個基於數據的工程平台，為工程領導者提供端到端的可見性，以便他們能夠了解“原因”，做出有根據的決策，並使團隊與公司目標保持一致。 Athenian 讓工程領導者能夠透過以下方式不斷改進： - 深入了解他們的交付流程 - 沒有單獨的指標 - 來自前工程領導者本身的一流支持
CodeScene
codescene.com
CodeScene 是一個程式碼分析、視覺化和報告工具。交叉參考程式碼品質、團隊動態和交付輸出等情境因素，以獲得可操作的見解，從而有效減少技術債並提供更好的程式碼品質。我們使軟體開發團隊能夠做出自信的、數據驅動的決策，從而提高效能和開發人員的生產力。 CodeScene 指導開發人員和技術領導者： - 在一個儀表板中獲得軟體系統的整體概述和演進。 - 根據投資回報確定、確定優先順序並解決技術債務。 - 使用強大的 CodeHealth™ 指標來維護健康的程式碼庫，減少返工時間，將更多時間用於創新。 - 與 Pull Request 和編輯器無縫集成，獲得可操作的程式碼審查和重構建議。 - 為團...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel 是工程領導者的整體決策系統。 Uplevel 將先進的機器學習和數據科學應用於工具和協作數據，揭示並解釋企業組織有效分配資源、按時交付價值和建立高績效團隊所需的難以找到的訊號。我們的科學家在研究、組織科學、數據分析、人工智慧和機器學習方面擁有數十年的綜合經驗（和多個博士學位），可幫助您將訊號與雜訊分開。最近的創新包括清理和豐富產品資料以推動優先順序和一致性；偵測複雜的工作、知識孤島、中斷和其他因素以減少瓶頸；以及先進的團隊績效建模，例如可用的深度工作時間和倦怠，以提高開發人員的能力。
Sleuth
sleuth.io
Sleuth 的 Accelerate / DORA 指標追蹤器可讓經理準確了解其軟體交付效能，並深入了解瓶頸所在。開發人員喜歡使用 Sleuth，因為它提供了改進指標的所有上下文和功能。 Sleuth 與您的原始碼控制、CI、問題追蹤器、功能標記、監控和事件管理集成，以追蹤整個生命週期中的變更 - 從首次提交或問題到生產部署和回溯。
Allstacks
allstacks.com
Allstacks 使用機器學習模型來分析 SDLC 數據，以了解交付風險和工程領導者的預期結果。我們的價值流智慧平台可以闡明您所有項目和工具的見解。我們從您的團隊已經使用的工具（例如 Jira、GitHub 和 Bitbucket）收集並分析過去的工作資料和行為。開始只需不到兩分鐘。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics 正在透過安全、自動化、機器學習驅動的組織智慧為 Salesforce 的成功制定標準。 - 監控健康狀況和績效：立即獲得組織的整體視圖。 - 提高安全性：找出安全性和合規性風險。 - 解鎖生態系統見解：針對業界標準進行基準測試。 - 採取行動：快速識別並解決您的高優先級問題。 - 簡化流程：在 Salesforce 內優化您的業務流程。我們的解決方案為最高管理層、Salesforce 管理員、架構師和顧問提供任何 Salesforce 組織的最廣泛、最可行的見解。解決技術債、冗餘自動化和不斷擴大的組織複雜性，更快獲得 Salesforce 投資的最佳回報。 ...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics 是一個工程分析平台，使工程領導者能夠衡量和改進軟體開發流程的每個部分。透過 DevDynamics，您可以 - 衡量 - 使用 DORA、SPACE 等指標 了解 - 透過見解和自動生成的報告 改進 - 透過最佳實踐模板
Plandek
plandek.com
Plandek 是一個智慧分析平台，使技術團隊能夠更快、更可預測地交付優質軟體。 Plandek 使技術團隊能夠追蹤和推動他們的改進，並與利害關係人分享可理解的 KPI。它的工作原理是從交付團隊的工具集中挖掘數據，以提供整個端到端軟體交付流程的智慧洞察。 Plandek 被 Gartner 和 Forrester 評為價值流管理領域的全球頂級供應商，並被全球企業客戶用來提高其軟體交付的效率。
LinearB
linearb.io
LinearB 是現代企業軟體工程智慧 (SEI) 平台的先驅和領導者。全球超過 3,000 名工程領導者相信 LinearB 能夠提高團隊生產力、改善開發人員體驗並以可預測的方式交付關鍵任務專案。 LinearB 的 SEI+ 平台使團隊能夠將工程數據的見解轉化為強大的工作流程自動化。其結果是可擴展、具有抗變更能力的工程運營，並且能夠全面了解業務影響。要了解更多信息，請訪問 www.linearb.io
Waydev
waydev.co
利用工程堆疊中的見解來加快速度，使工程工作與業務優先順序保持一致，並提高團隊 DORA 指標和 SPACE 框架指標的可見度。