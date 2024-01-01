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Harvey是專為法律產業設計的人工智慧平台，為菁英律師事務所提供量身訂製的工具。 Harvey 利用經過複雜法律任務訓練的大型語言模型，然後利用領域專業知識進行微調，使其能夠處理所有實踐領域、司法管轄區和法律體系中的高風險法律挑戰。 該平台提供一系列產品來增強各種法律工作流程，包括研究和文件分析。借助 Harvey，使用者可以根據可信賴的法律法規回答複雜的研究問題，並使用自然語言建立、分析、比較和查詢不同類型的法律文件。 Harvey 還提供了一項治理功能，使律師能夠前所未有地了解其公司的生產力，使他們能夠追蹤律師、客戶事務、執業領域等在平台上創建的工作。 此功能可確保對使用情況和資料來源進行細粒度控制。 Harvey 優先考慮安全性，透過在 Microsoft Azure 上的部署實施業界高標準，確保公司的資料始終安全。 此外，它還提供全面的安全認證，並由頂級安全專家提供建議。

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