替代項 - Harvest
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理軟體，在全球擁有超過 20 萬家客戶。它可以幫助您規劃專案並完美執行它們。透過項目，您可以輕鬆分配任務，與團隊和客戶進行有效溝通，了解所有專案更新，獲得有關工作進度的詳細報告，並每次都按時交付專案。 Zoho Projects 擁有大量的客製化功能和特性，例如甘特圖、藍圖和時間表，是一款成熟的專案管理工具，可滿足各種規模和行業的公司的業務需求。 Projects 具有廣泛的內部和第三方整合功能，是現有整合度最高的專案管理工具之一，非常適合您的工作生態系統。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
Clockify
clockify.me
最受團隊歡迎的空閒時間追蹤器 Clockify 可協助各種規模的企業、數位機構、非政府組織和教育機構追蹤各個專案的生產力和計費工作時間。該平台使管理人員能夠指定每個專案的持續時間、追蹤員工的小時費率、查看正在進行的活動以及可視化各種任務的時間細分。 Clockify 還允許管理員產生、共享和匯出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可自訂報告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track（以前稱為 Toggl）是一款時間追蹤應用程序，由總部位於愛沙尼亞塔林的 Toggl OÜ 運營，透過其網站以及行動和桌面應用程式提供線上時間追蹤和報告服務。 Toggl Track 追蹤可選擇標記有任務、項目和標籤的時間區塊。可以透過開始/停止按鈕、手動輸入或在日曆視圖中拖曳時間區塊並調整其大小來追蹤時間。透過瀏覽器擴展，Toggl Track 可以與 100 多個網站進行時間追蹤整合。
Jibble
jibble.io
團隊的簡單時間和出勤管理。員工可以透過網路瀏覽器、手機或使用 iPad 或 Android 平板電腦的專用時鐘來上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至還提供了智慧機器人。準確捕捉工作時間，包括活動、筆記、照片（用於臉部辨識）和 GPS 位置（如果啟用）。所以它們總是最新的。您將能夠查看、管理和下載薪資和專案計算的自動化時間表。不再有夥伴打拳！透過使用行動設備，您可以強制使用者共享其 GPS 位置和照片以進行臉部辨識驗證。您將始終知道誰在哪個位置打卡 地理圍欄 如果您的員工在旅途中（現場），您希望確保他們在應該打卡的地方打卡。您可以設定特定的地理圍欄（位置參數），以確保...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Insightful
insightful.io
Insightful 是勞動力分析和生產力軟體，可協助您透過可操作的數據洞察以更明智的方式運作。了解您的團隊如何最好地工作並透過員工生產力監控、自動時間追蹤、遠端團隊管理等來提高生產力。 Insightful 提供的見解使您能夠創建更有效率的流程、改進工作流程並平衡工作負載，以便您的團隊能夠盡力而為。一切都在一個輕量級、易於使用的平台內。 Insightful 可在雲端或本地使用，採用企業級安全性和隱私性構建，可保護您的資料並簡化合規性。無論您擁有 10 台還是 10,000 台設備，Insightful 都能滿足您的遠大抱負。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中到一處 — Nifty 可讓您專注於工作，而不是擺弄各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
Deputy
deputy.com
Vice 是終極勞動力經理，為您提供基於網路和行動應用程式的解決方案中的最佳技術。簡化您的日程安排、時間表、任務分配、員工溝通和管理任務。憑藉出色的應用程式和一鍵式薪資集成，我們讓您的生活更輕鬆。讓 Vice 為您提供對業務和勞動力管理的可見度和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企業安排、追蹤時間和出勤以及與小時工溝通的簡單方法。透過免費的 iOS 和 Android 應用程序，將日程安排和時鐘放入每位員工的口袋中。只需點擊幾下即可追蹤休假時間、員工可用性並管理輪班調換。與您的薪資提供者整合以簡化流程並避免人為錯誤。立即開始 14 天免費試用。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Planday
planday.com
Planday 是一個勞動力管理平台，使幾乎任何規模和垂直行業的輪班企業都可以在一個基於網路的系統中管理其勞動力。在一處管理員工日程、工作時間、輪班、休假請求和薪資。 Planday還擁有完全整合的員工溝通功能，因此經理可以快速給員工發送簡訊或發送電子郵件。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Calamari
calamari.io
Calamari 幫助您進行休假管理和追蹤出席情況。它會自動執行 PTO 計算。多種方式打卡上班/下班。與 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
Everhour
everhour.com
Everhour 是領先的團隊時間追蹤工具之一。看看誰在追蹤時間、誰工作過度以及誰可以處理更多事情。追蹤所有專案預算、安排閾值警報、使用前瞻性資源規劃。建立任何類型的報告並發送具有專業外觀的發票。 Everhour 與您的專案管理應用程式原生集成，因此您可以直接從其介面追蹤任務時間：Asana、Basecamp、Trello、Jira、GitHub 等。
My Hours
myhours.com
組織專案、追蹤時間並報告您的工作。協調專案和任務。追蹤您的工作時間並為客戶建立精美的報告。多合一的空閒時間追蹤軟體。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 將任務和專案管理與時間追蹤和計費相結合，為自由工作者、顧問和團隊提供多功能、一體化的生產力工具。管理任意數量的客戶相關任務或內部任務變得簡單。快速捕捉任務，直觀地組織您的工作量，委派、協作並追蹤任務上花費的任何時間 - 以任何小時費率。 todo.vu 將任務與時間追蹤和計費獨特地整合在一起，這意味著團隊可以不間斷地工作，同時在後台自動計算時間成本總計。查看工作日的每一分鐘都去哪裡了，追蹤團隊和專案進度，在幾分鐘內開出詳細的發票，並使用真實數據來微調您的工作方式。所有這些都提高了效率、盈利能力和服務透明度，超出了客戶的預期。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款適用於最多 20 人的小型團隊的工作管理軟體。它是數位、創意和行銷機構、諮詢企業、軟體和工程公司以及建築公司的理想選擇。它允許您隨時隨地管理客戶專案和業務任務、追蹤工作時間並為客戶開立發票。軟體的主要重點是幫助團隊從開始到結束管理專案： - 將專案拆分為任務清單和任務，並將其分配給您的員工或同事- 透過網路計時器自動追蹤辦公室的工作時間或在旅途中透過行動應用程式- 透過討論讓參與專案的每個人都了解最新情況- 創建可自訂的靜態和即時報告並追蹤業務績效- 儲存與專案相關的所有文件- 以便每個人都可以隨時存取它們- 視覺化團隊的工作，消除瓶頸，並減少項目中的空閒時間- 跟踪所有計算...
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。經營現場服務或建築業務需要協調和優秀的團隊。借助 ClockShark 的一體化工具包，您可以獲得業界排名第一的時間表應用程序，以及快速準確地完成工作同時更快獲得報酬所需的一切。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析