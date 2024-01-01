Happyml 是一款人工智慧助手，可讓您使用簡單的語音或文字命令輕鬆控制您的軟體應用程式來為您完成任務。連接的軟體應用程式越多，您的人工智慧助理就會變得越強大。 HappyML 是一款 AI 工具，可讓您在短短 5 分鐘內啟動經過各種文件和網站訓練的 AI 聊天機器人。 透過 HappyML，您可以輕鬆連接 API、文件和網站，並在 Slack、Shopify、Messenger 和網站等平台上部署聊天機器人。 加入 HappyML 是免費的，不需要信用卡。

目錄 : Productivity 聊天機器人軟體

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