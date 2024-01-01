Hairgen.ai 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在徹底改變 FUE/FUT 植髮手術結果的預測過程。用戶可以上傳照片，該工具將產生手術後外觀的逼真預覽，以幫助做出決策。 這可以增加診所的轉換率，增加網站流量，並提高利用尖端技術的聲譽。該工具被設計為易於使用；用戶只需上傳患者的照片，繪製毛髮添加的大致區域，並在不到 30 秒的時間內獲得逼真的渲染。 該工具還具有可調節顏色、髮際線和長度的靈活性，以符合患者的喜好。其功能包括雲端可訪問性、自助服務性、允許患者在診所網站上直接上傳的能力，以及作為獨立應用程式或外部網站嵌入的可能性。 這意味著不需要特殊設備或安裝。渲染速度很快，該工具可以容忍不太理想的照片進行模擬。雖然模擬旨在反映真實的結果，但 Hairgen.ai 強調生成的圖像不應被解釋為保證，而應解釋為移植後一系列潛在的視覺結果。嚴格維護患者隱私，不與第三方共享數據，並且可以選擇自動滾動刪除患者數據。 此外，診所可以利用該工具作為白標解決方案，添加客製化功能以滿足其獨特的行銷需求。總而言之，Hairgen.ai 是一個強大的工具，它利用人工智慧功能透過提供可能的視覺結果來提高植髮診所的參與度和轉換率。

網站： hairgen.ai

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