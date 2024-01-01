Grit 是一種人工智慧工具，可以自動修復程式碼中的技術債。它透過將靜態分析與機器學習技術相結合來產生拉取請求來清理程式碼並將其遷移到最新框架來實現這一目標。 該工具為用戶提供了編寫自己的遷移或使用可用的預設遷移的選項。透過自動執行程式碼遷移和依賴項升級，Grit 有助於節省時間並提高開發人員的速度。 它使高速軟體團隊能夠透過自動化維護任務來加快行動速度，使他們完成遷移的速度比手動工作快 10 倍。 可以從多個平台存取 Grit，包括 GitHub、VS Code 和命令列，確保無縫整合到現有工作流程中。該工具受到測試版客戶的信任，並已成功產生數以萬計的變更。 Grit 的底層技術是基於機器學習和靜態分析。 此工具利用模式匹配來識別需要遷移或清理的程式碼區域。例如，它可以將 JavaScript 轉換為 TypeScript、將類別元件轉換為函數元件、將 JavaScript 轉換為箭頭函數。 Grit 也支援從 AngularJS 到 Angular 的遷移。總的來說，Grit 是一個強大的工具，它透過利用機器學習和靜態分析的功能來簡化修復技術債務和升級程式碼的過程。

網站： about.grit.io

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