替代項 - GridPane
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Bubble
bubble.io
Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。 Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和紅杉資本。
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端雲端為開發人員提供建置、擴展和保護更快、更個人化網路的體驗和基礎架構。透過提供前端團隊喜愛的工具包並提供全球邊緣基礎設施，Vercel 釋放了開發人員的潛力，使您能夠在幾秒鐘內從想法轉變為全球應用程式。使用 Vercel 的企業、組織和個人開發者可以從完全託管、高度優化的體驗中受益，使 Under Armour、任天堂、華盛頓郵報、保時捷和 Zapier 等客戶能夠建立動態的使用者體驗。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是簡化網路專業人員的生活，以便他們能夠專注於自己的核心業務，而不是基礎設施管理。 Plesk 平台的主要功能是網域、郵件帳戶、Web 應用程式、程式語言和資料庫的自動化和管理。提供跨所有層和作業系統的就緒編碼環境和強大的安全性。目前，我們在全球經營+39萬台伺服器，支援+1100萬個網站和1900萬個郵箱的營運。查看我們的 Plesk 合作夥伴計劃以了解特價 https://ple.sk/PleskPartner
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Contentful
contentful.com
Contentful® 可組合內容平台將內容的構建塊整合在一起，只需創建一次即可重複使用以實現任何數位體驗。隨著數位體驗和技術的發展，API 優先的平台可以輕鬆地與資料來源和新功能整合。憑藉內建的編排、強大的應用程式生態系統以及可輕鬆擴展平台的應用程式框架，Contentful 讓整個企業的團隊能夠自由協作，更有效地連接、創建和擴展內容。 Contentful 幫助公司釋放數位內容的力量，以便他們能夠更快地建置並大規模交付，使他們的內容成為策略性業務資產。近 30% 的財富 500 強企業和全球數千家公司依靠 Contentful 幫助他們將最佳創意變為現實。欲了解更多信息，請訪問 www.c...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是頂級開發人員、行銷人員和 IT 用來建立、啟動和運行其 Drupal 和 WordPress 網站的網站營運 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含專業開發人員建立最佳實務網站所需的所有工具，例如暫存環境、版本控制、備份和工作流程。 Pantheon 基於容器的基礎架構為 700,000 多個網站提供超過 170 億的頁面瀏覽量，讓您能夠更快地啟動網站，而無需擔心流量高峰、安全性或效能。它是免費開發的。從第一天起，您就可以在同一基礎架構上擴展軟體，並且再也不用接觸伺服器。立即建立您的免費帳戶！
Cloudways
cloudways.com
專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是個無頭 CMS 等等。 Sanity 可在任何地方交付內容（就像無頭 CMS）。除此之外，Sanity 為您提供了完全可組合性，具有完全解耦的即時內容後端，以及完全可自訂的內容工作區，預先載入了了解內容重用的視覺化編輯工具。 Sanity 受到 PUMA、Sonos、Skims、AT&T、Figma 以及 2000 多個其他領先品牌等行業領導者的信賴。
BlackMesh
qodeinteractive.com
使用 Qode Interactive 設計的優質 WordPress 主題建立完美的網站。發現具有各種功能和自訂選項的令人驚嘆的設計。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是業界唯一的全自動可組合數位體驗平台，由排名第一的無頭 CMS 提供支援。 Contentstack 讓行銷人員和開發人員能夠以他們想像的速度提供可組合的數位體驗。 ASICS、Chase、Express、假日酒店、冰島航空、美泰兒、三菱、Riot Games 和 Shell 等公司相信 Contentstack 能夠以不妥協的規模和可靠性為其最關鍵的內容體驗提供支援。 Contentstack 以其 Care Without Compromise™ 計畫而聞名，已獲得業界最高的客戶滿意度評級。 Contentstack 也是 MACH 聯盟的創始成員，倡導基於微服務...
Storyblok
storyblok.com
Storyblok 協助您的團隊講述您的故事並管理每個用例的內容：企業網站、電子商務、幫助台、行動應用程式和螢幕顯示。 Storyblok 是一款具有視覺化編輯器的 Headless CMS，適用於開發人員、行銷人員和內容編輯。問題：使用無頭 CMS 管理數位內容可能是一項艱鉅的任務。如果沒有視覺預覽，編輯人員常常會迷失方向，即使是簡單的更改也需要指導。解決方案：Storyblok 擁有頁面建立器的使用者體驗，背後是現代無頭架構。這為開發人員提供了自由，為編輯器提供了一個不言自明的直覺式介面。
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 透過一系列精心設計的產品和資源幫助創意人員發揮最佳水平，包括其同名產品、令人愉悅的 Wordpress 託管平台以及 Local by Flywheel（一款輕鬆的本地開發應用程式）。該公司專注於打造時尚而簡單的工具，讓用戶能夠快速建立、啟動和管理任何（以及全部！）他們的 WordPress 網站。從小型機構到大型客戶，Flywheel 產品已幫助超過 10 萬人在 WordPress 平台上擴展業務。
Platform.sh
platform.sh
高效、可靠、安全。 Platform.sh 平台即服務 (PaaS) 消除了雲端基礎架構管理的複雜性，優化了開發到生產的工作流程，減少了建置和部署應用程式所需的時間。提供效率、可靠性和安全性，讓開發團隊既掌控又安心。為開發者打造，由開發者打造。 Platform.sh 受到超過16,000 名開發人員、7,000 名客戶的採用和喜愛，並在過去8 年中得到了驗證- Platform.sh 提供了開箱即用的功能，可作為創意開發團隊開箱即用思維的啟動板。我們透過一體化 PaaS 提供 24x7 支援、託管雲端基礎設施以及自動化安全性和合規性。我們透過確保應用程式安全且全天候可用，讓客戶完全控制其資料...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
20i
20i.com
適合各種場合的高效能託管。加入超過 100 萬家機構、自由工作者、企業和副業者，獲得無與倫比的速度和可靠性。透過我們客製化的直覺式控制面板 My20i，快速輕鬆地管理您的所有網站/應用程式、網域名稱、CDN、SSL 憑證、電子郵件等。 WordPress 專家？為您和您客戶的網站取得 WordPress 暫存、複製、備份、快取、功能齊全的 WordPress 管理員等內建功能（無需臃腫的外掛程式）。遷移到 20i 非常簡單，只要您願意，您只需單擊即可免費從其他主機轉移無限量的網站。我們的專家支援團隊都是好評如潮的網站寄存愛好者。從真正熱愛自己所做的事情的人那裡獲得幫助，而不是從預設的回覆中獲得...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可與任何第三方系統無縫集成，並可將任何業務標準直接輕鬆配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 專為所有需要存取客戶資料的團隊而設計，支援跨領域、品牌、地理位置和網站的業務。提高行銷敏捷性，同時讓您的業務適應未來的發展。獲得靈活性來滿足消費者不斷變化的需求，同時提高部門間效率。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 為工程團隊提供應用程式交付和託管平台，以更有效地部署應用程式。以開發人員為中心的開源平台簡化了開發人員的生活和工作，最大限度地減少了管理基礎設施或營運的壓力。 amazee.io 支援組織加速雲端和容器的採用，並為開發團隊提供易於管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方運行，並提供 24/7/365 的專門支援。
Agility CMS
agilitycms.com
Agility 是唯一一款透過整合式佈局管理徹底改變數位敘事方式的無頭 CMS。透過我們的 API 優先方法，跨平台無縫管理和交付引人注目的內容，確保您的品牌訊息在各地引起共鳴。
Ycode
ycode.com
為設計師和機構提供的視覺開發平台。 將想法轉化為動態和資料庫驅動的網站。直觀地建立和設計美觀、響應靈敏的 Web 項目，而不會影響您的願景。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是現代商業的雲端平台，為全球品牌提供安全性、可擴展性、效能和自動化。 Webscale SaaS 平台利用自動化和 DevOps 協定來簡化多雲環境中基礎架構的部署、管理和維護，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 為十二個國家和八家財富1000 強企業的數千個B2C、B2B 和B2E 電子商務店面提供支持，並在加利福尼亞州聖克拉拉、科羅拉多州博爾德、德克薩斯州聖安東尼奧、印度班加羅爾和英國倫敦設有辦事處。
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox被稱為「中國的Netlify和Heroku」。 21YunBox使來自世界各地的團隊能夠合法地將他們最好的作品交付到中國。 21YunBox Edge 確保您的網站在中國擁有極快的速度。全世界的開發者都喜歡 21YunBox，因為我們讓他們能夠在中國使用他們喜愛和信任的工具。例如，流行的無頭 CMS（如 Sanity、Contentful、DatoCMS、DatoCMS、WordPress 和 Shopify）在中國無法使用。但有了 21YunBox，他們就能做到。與西方的 Netlify 和 Vercel 一樣，21YunBox 為您提供在中國部署和託管 Jamstack 網...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一個數位體驗平台 (DXP)，可協助數位代理商建立和管理使用者至上的體驗，例如線上課程、市場、會員網站和客戶入口網站。
Edgio
edg.io
Edgio（納斯達克股票代碼：EGIO）幫助公司更快、更安全、更可控地提供線上體驗和內容。我們的開發人員友善、全球規模的邊緣網路與我們完全整合的應用程式和媒體解決方案相結合，為交付高效能、安全的網路資產和串流內容提供了單一平台。透過這個完全整合的平台和端到端邊緣服務，公司可以更快、更安全地交付內容，從而提高整體收入和業務價值。所有服務都在我們擁有 250 Tbps 頻寬容量的私人全球網路邊緣運行。我們處理所有網路流量的 5%，並且正在快速成長。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球聯盟、World C...
LoadFocus
loadfocus.com
用於負載測試和效能測試網站和 API 的一體化雲端測試工具。測試您的網站或應用程式可能很困難、耗時，並且無法為產品、開發和開發營運團隊提供必要的見解。使用 LoadFocus 作為新的獨立雲端測試基礎架構或整合到您的 CI/CD 工作流程中。
Jahia
jahia.com
Jahia 是 CMS 和 DXP 領導者，幫助世界各地的組織創建現代網站和入口網站。 Jahia 在多站點和多語言環境中蓬勃發展。內容管理應該更簡單，客戶資料應該有助於建立強大的個人化和 AB 測試。 Jahia 具有 400 多個無程式碼集成，非常適合您的堆疊。
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent.ai 的使命是幫助世界領先的組織獲得無與倫比的內容回報。在業界首款人工智慧驅動的 CMS 中，內容團隊規劃、創建和優化內容，並將其快速、安全、靈活地交付到任何管道。 Kontent.ai 旨在為具有嚴格治理要求的組織提供支持，這些組織通常處於高度監管的行業且具有複雜的內容價值鏈。嚴格的權限控制所有操作；企業級安全和隱私可確保內容安全。 Kontent.ai 的投資回報率已證實為 320%，PPG、Elanco、蘇黎世保險、吉百利和牛津大學等客戶都受益於其團隊運作方式的顯著改變、提高內容速度、降低風險和最大化收益。 Kontent.ai 是 Microsoft 合作夥伴、MACH...