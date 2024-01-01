將 GSAP 視為動畫界的瑞士軍刀…但更好。它為JavaScript 可以觸及的任何內容（CSS 屬性、畫布庫物件、SVG、通用物件等）提供動畫效果，並解決了無數瀏覽器不一致的問題，所有這些都具有驚人的速度（比jQuery 快20 倍） ，包含自動GPU 加速轉換。有關詳細信息，請參閱 https://gsap.com/why-gsap/。大多數其他庫僅對 CSS 屬性進行動畫處理。另外，相較之下，它們的定序能力和運行時間控制就顯得蒼白無力。簡而言之，GSAP 是地球上最強大的高效能動畫庫，這可能是為什麼每個主要廣告網路都將其排除在檔案大小運算之外並將其託管在其 CDN 上的原因。與決定如何建立應用程式的整體框架不同，GSAP 完全靈活；把它撒在你想要的地方。

目錄 : Productivity 動畫軟體

網站： gsap.com

免責聲明：WebCatalog 與 GreenSock Animation Platform 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。