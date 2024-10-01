替代項 - GreatDay HR
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Clockify
clockify.me
最受團隊歡迎的空閒時間追蹤器 Clockify 可協助各種規模的企業、數位機構、非政府組織和教育機構追蹤各個專案的生產力和計費工作時間。該平台使管理人員能夠指定每個專案的持續時間、追蹤員工的小時費率、查看正在進行的活動以及可視化各種任務的時間細分。 Clockify 還允許管理員產生、共享和匯出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可自訂報告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Homebase
joinhomebase.com
超過 10 萬家小型（但實力雄厚）企業使用 Homebase 來管理其計時團隊，包括員工日程安排、時鐘等。
Jibble
jibble.io
團隊的簡單時間和出勤管理。員工可以透過網路瀏覽器、手機或使用 iPad 或 Android 平板電腦的專用時鐘來上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至還提供了智慧機器人。準確捕捉工作時間，包括活動、筆記、照片（用於臉部辨識）和 GPS 位置（如果啟用）。所以它們總是最新的。您將能夠查看、管理和下載薪資和專案計算的自動化時間表。不再有夥伴打拳！透過使用行動設備，您可以強制使用者共享其 GPS 位置和照片以進行臉部辨識驗證。您將始終知道誰在哪個位置打卡 地理圍欄 如果您的員工在旅途中（現場），您希望確保他們在應該打卡的地方打卡。您可以設定特定的地理圍欄（位置參數），以確保...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Insightful
insightful.io
Insightful 是勞動力分析和生產力軟體，可協助您透過可操作的數據洞察以更明智的方式運作。了解您的團隊如何最好地工作並透過員工生產力監控、自動時間追蹤、遠端團隊管理等來提高生產力。 Insightful 提供的見解使您能夠創建更有效率的流程、改進工作流程並平衡工作負載，以便您的團隊能夠盡力而為。一切都在一個輕量級、易於使用的平台內。 Insightful 可在雲端或本地使用，採用企業級安全性和隱私性構建，可保護您的資料並簡化合規性。無論您擁有 10 台還是 10,000 台設備，Insightful 都能滿足您的遠大抱負。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Deputy
deputy.com
Vice 是終極勞動力經理，為您提供基於網路和行動應用程式的解決方案中的最佳技術。簡化您的日程安排、時間表、任務分配、員工溝通和管理任務。憑藉出色的應用程式和一鍵式薪資集成，我們讓您的生活更輕鬆。讓 Vice 為您提供對業務和勞動力管理的可見度和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企業安排、追蹤時間和出勤以及與小時工溝通的簡單方法。透過免費的 iOS 和 Android 應用程序，將日程安排和時鐘放入每位員工的口袋中。只需點擊幾下即可追蹤休假時間、員工可用性並管理輪班調換。與您的薪資提供者整合以簡化流程並避免人為錯誤。立即開始 14 天免費試用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Sling
getsling.com
Sling 是一款日程安排、時間追蹤和通訊軟體，適用於員工輪班工作的公司。 Sling 整合了日程安排、訊息傳遞、時間追蹤、任務管理和報告功能，讓經理和員工在一個平台上組織工作的各個方面。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐廳和酒店業領先的員工排班解決方案，因為它是管理日程安排和與團隊溝通的最快、最簡單的方法。團隊成員喜歡它，因為他們可以一鍵在行動應用程式中交換、接班或釋放班次。當您需要更多工作時間時，可以透過自動輪班輕鬆管理工作與生活的平衡，當您不需要時，可以要求休假。日曆同步、通知和訊息傳遞使團隊保持聯繫並了解最新的日程安排變更。經理們非常欣賞制定時間表和一鍵批准輪班變更時節省的時間。勞動力預測和合規管理功能可協助管理人員控製成本並最大程度地降低合規風險。最重要的是，透過廣播和一對一訊息傳遞保持聯繫可以創造快樂且富有成效的團隊文化。 HotSchedules 是由第四智慧平台提供...
Calamari
calamari.io
Calamari 幫助您進行休假管理和追蹤出席情況。它會自動執行 PTO 計算。多種方式打卡上班/下班。與 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Timely
memory.ai
Timely 是一款基於人工智慧的時間追蹤軟體，旨在幫助團隊準確追蹤和報告他們的工作時間。它具有自動時間追蹤功能，可提高生產力並確保準確的客戶計費。 對此的補充是內存追蹤器能夠自動高精度地追蹤工作，而無需使用計時器。該軟體還包括可提高指尖效率的時間表，有助於優化時間管理。 透過 Timely 的專案儀表板，專案管理得到簡化，而其標籤功能則增強了工作流程組織。該軟體可滿足不同行業的需求，包括會計師、代理商、顧問公司、遠端工作人員等。 它可以與Asana、Azure AD、Basecamp等各種工具無縫集成，創建統一的工作空間。還包括時間規劃和任務管理工具，為時間敏感的工作管理提供全面的套件...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp 是一款時間追蹤軟體，旨在監控和優化工作效率。該工具測量計算機活動所花費的時間。然後，它將這些活動分為生產性活動和與使用者應關注的任務無關的活動。它既可以用於公司固定工作的情況，也可以用於遠距工作的員工。除了自動時間追蹤之外，TimeCamp 還提供時間報告、出席管理、預算、彈性的計費率或發票等功能。如果您的公司需要簡單的上班/下班服務，您也可以查看其考勤亭功能。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 創建於 2004 年，是一款易於使用的員工考勤系統，旨在透過提高考勤卡準確性和遵守合規時間追蹤法律來幫助小型企業節省時間。 OnTheClock 的時間追蹤功能透過簡化薪資流程並提供各種薪資整合來提供額外的便利。時間資料是即時收集的，使您能夠查看考勤卡，了解誰在上班並且工作效率高。薪資整合：OnTheClock 提供各種薪資整合以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、湯森路透等。時鐘功能：小型企業和員工將享受時鐘技術的最新功能，包括 GPS、地理圍欄、生物識別和 IP 識別。其他功能包括 PTO 追蹤、員工調度、專案和作業成本核算、小費、獎金和佣金追蹤、考勤...
PayFit
payfit.com
PayFit 是一個基於雲端的整合薪資和人力資源管理平台，在一個解決方案中為您提供最佳的薪資外包和薪資軟體的使用。這是一種自動化解決方案，可以節省大量時間並消除與工資相關的錯誤；它會在您選擇的日期自動產生您員工的薪資單，並代表您處理 HMRC RTI 和退休金提交。 PayFit 的客戶成功團隊確保平台上的順利入職，並且客戶可以獲得薪資專家的專門支援。 PayFit 也負責休假和費用的管理。員工可以訪問自己的入口網站來查看/下載薪資單並提交休假和費用以供批准。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Replicon
replicon.com
Replicon 為各種規模的企業提供端到端時間管理軟體和服務。捕捉、分析和優化時間（您的組織最重要的資產），以提高獲利能力、生產力和員工滿意度。受薪員工和小時工都喜歡使用 Replicon，因為透過網頁瀏覽器或行動應用程式可以簡單輕鬆地輸入他們的時間、出勤、假期和費用資訊。招募經理使用 Replicon 來優化要雇用的員工類型、為他們制定哪些預算以及他們應該做什麼。人力資源、薪資和合規經理使用 Replicon 自動應用業務和法律規則，以消除員工工資不足或過高的情況，並確保企業中的每個人都按照管轄其特定地點的法律進行工作。財務和專案管理團隊選擇 Replicon，因為他們的成功取決於準確、精...
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資...