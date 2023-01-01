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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

從安排作業到最佳化路線、向客戶開立發票到收款，GorillaDesk 的害蟲防治軟體都能滿足您的需求。從今天開始！ 透過一體化調度、發票、自動化等功能拓展您的現場服務業務。 GorillaDesk 透過一款功能強大、易於使用的工具幫助您發展業務、組織營運、為您的技術人員提供支援並讓您的客戶驚嘆不已。

網站： gorilladesk.com

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