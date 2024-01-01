替代項 - GoRetro

Coda

Coda

coda.io

Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。

OpenProject

OpenProject

openproject.org

開源專案管理軟體。在安全的環境中進行高效率的經典、敏捷或混合專案管理。

Notta

Notta

notta.ai

錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Focusmate 虛擬共享辦公室可協助您完成工作。立即建立一個免費帳戶。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

透過持續的程式碼品質增強您的工作流程，SonarCloud 會自動分析和裝飾 GitHub、Bitbucket、Azure DevOps 和 GitLab 上主要語言的拉取請求。

Read

Read

read.ai

借助人工智慧，透過自動會議摘要、視訊亮點和建議，使會議更加有效和高效。

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome 是一個一體化的績效管理平台。 OKR 和目標、績效評估、回饋、1:1 會議、參與度調查。現在演示。

Grain

Grain

grain.com

透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。

GitClear

GitClear

gitclear.com

代碼。學習。重複。下一級軟體開發人員指標，由不同於任何其他工具的程式碼審查工具提供支援。 GitClear 幫助工程團隊共同追蹤 Google DORA 統計數據、減少技術債並加快交貨速度。

Notiv

Notiv

notiv.com

Notiv 是一款由人工智慧驅動的記事本，可供您記錄、轉錄和總結您的會議，以便在 Zoom 等所有網路會議平台上產生議程。

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

超上下文（以前稱為 Soapbox）可幫助管理者更好地進行一對一、團隊會議和討論。制定議程、管理會議、設定目標並獲取回饋——一切盡在一個地方。

Range

Range

range.co

促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。

Jellyfish

Jellyfish

jellyfish.co

透過 Jellyfish 工程管理平台實現工程績效和策略協調。我們與 Jira 和 GitHub 等工具整合。 Jellyfish 幫助工程領導者將團隊的注意力集中在對業務最重要的事情上，推動策略決策並交付成果。

Vowel

Vowel

vowel.com

召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。

Boardable

Boardable

boardable.com

減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。

Claap

Claap

claap.io

減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。

Planisware

Planisware

planisware.com

Planisware 是企業專案組合管理(EPPM) 軟體Planisware V6（以前稱為OPX2）的編輯器，該軟體面向多個行業，包括能源、醫療設備、高科技、航空航天和國防、化學品、政府、製藥和汽車。 在過去五年中，Planisware 定期接受專案和專案組合管理 (PPM) 領域分析師的審查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和歐洲商學院。

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。

Harness

Harness

harness.io

現代軟體交付平台™ Harness 是業界第一個使用 AI 來簡化 DevOps 流程的軟體交付平台 - CI、CD、功能標誌、雲端成本等等。

Navigator

Navigator

navigator.com

遠距會議的所有內容都集中在一個地方：議程、筆記、行動項目和視訊會議連結。

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