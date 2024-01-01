替代項 - GoRetro
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
OpenProject
openproject.org
開源專案管理軟體。在安全的環境中進行高效率的經典、敏捷或混合專案管理。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虛擬共享辦公室可協助您完成工作。立即建立一個免費帳戶。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
SonarCloud
sonarcloud.io
透過持續的程式碼品質增強您的工作流程，SonarCloud 會自動分析和裝飾 GitHub、Bitbucket、Azure DevOps 和 GitLab 上主要語言的拉取請求。
Read
read.ai
借助人工智慧，透過自動會議摘要、視訊亮點和建議，使會議更加有效和高效。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一個一體化的績效管理平台。 OKR 和目標、績效評估、回饋、1:1 會議、參與度調查。現在演示。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
GitClear
gitclear.com
代碼。學習。重複。下一級軟體開發人員指標，由不同於任何其他工具的程式碼審查工具提供支援。 GitClear 幫助工程團隊共同追蹤 Google DORA 統計數據、減少技術債並加快交貨速度。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款由人工智慧驅動的記事本，可供您記錄、轉錄和總結您的會議，以便在 Zoom 等所有網路會議平台上產生議程。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前稱為 Soapbox）可幫助管理者更好地進行一對一、團隊會議和討論。制定議程、管理會議、設定目標並獲取回饋——一切盡在一個地方。
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Jellyfish
jellyfish.co
透過 Jellyfish 工程管理平台實現工程績效和策略協調。我們與 Jira 和 GitHub 等工具整合。 Jellyfish 幫助工程領導者將團隊的注意力集中在對業務最重要的事情上，推動策略決策並交付成果。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
Planisware
planisware.com
Planisware 是企業專案組合管理(EPPM) 軟體Planisware V6（以前稱為OPX2）的編輯器，該軟體面向多個行業，包括能源、醫療設備、高科技、航空航天和國防、化學品、政府、製藥和汽車。 在過去五年中，Planisware 定期接受專案和專案組合管理 (PPM) 領域分析師的審查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和歐洲商學院。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Harness
harness.io
現代軟體交付平台™ Harness 是業界第一個使用 AI 來簡化 DevOps 流程的軟體交付平台 - CI、CD、功能標誌、雲端成本等等。
Navigator
navigator.com
遠距會議的所有內容都集中在一個地方：議程、筆記、行動項目和視訊會議連結。